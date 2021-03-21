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Альбом
Постер альбома Пудра для мозгов. Песни для фильма

Пудра для мозгов. Песни для фильма

Алексей Проскурнин

Balt-Music Jsc. (fka BOMBA-PITER)  • Русский рок, Рок  • 2021

1

Сцена №1. Начало

Алексей Проскурнин

0:19

2

Капут

Алексей Проскурнин

4:14

3

Сцена №2. Золотые руки

Алексей Проскурнин

0:09

4

Левша

Алексей Проскурнин

3:32

5

Сцена №3. Таксисты

Алексей Проскурнин

0:09

6

Как они живут

Алексей Проскурнин

3:55

7

Сцена №4. Кирпич

Алексей Проскурнин

0:17

8

Жду

Алексей Проскурнин

4:03

9

Сцена №5. Хорошее кино

Алексей Проскурнин

0:17

10

Наташка

Алексей Проскурнин

5:04

11

Сцена №6. Марафонец

Алексей Проскурнин

0:19

12

Само собой

Алексей Проскурнин

3:45

13

Сцена №7. Табачок

Алексей Проскурнин

0:18

14

Псева. Другу

Алексей Проскурнин

3:26

15

Сцена №8. Керосин

Алексей Проскурнин

0:13

16

Идиоты

Алексей Проскурнин

3:54

17

Сцена №9. Пропуск

Алексей Проскурнин

0:39

18

А у нас

Алексей Проскурнин

5:04

19

Сцена №10. Потихоньку

Алексей Проскурнин

0:21

20

В самой гуще

Алексей Проскурнин

4:28

21

Сцена №11. Снегурочка

Алексей Проскурнин

0:13

22

Из меньшинства

Алексей Проскурнин

5:16

23

Сцена №12. А что теперь

Алексей Проскурнин

0:25

24

Шашки

Алексей Проскурнин

3:17

25

Сцена №13. Солдатик

Алексей Проскурнин

0:34

26

Три пулевых

Алексей Проскурнин

3:52

27

Сцена №14. А ты говоришь

Алексей Проскурнин

0:24

28

Песня познающего мир

Алексей Проскурнин

4:11

29

Сцена последняя

Алексей Проскурнин

0:37

1

Сцена №1. Начало

Алексей Проскурнин

0:19

2

Капут

Алексей Проскурнин

4:14

3

Сцена №2. Золотые руки

Алексей Проскурнин

0:09

4

Левша

Алексей Проскурнин

3:32

5

Сцена №3. Таксисты

Алексей Проскурнин

0:09

6

Как они живут

Алексей Проскурнин

3:55

7

Сцена №4. Кирпич

Алексей Проскурнин

0:17

8

Жду

Алексей Проскурнин

4:03

9

Сцена №5. Хорошее кино

Алексей Проскурнин

0:17

10

Наташка

Алексей Проскурнин

5:04

11

Сцена №6. Марафонец

Алексей Проскурнин

0:19

12

Само собой

Алексей Проскурнин

3:45

13

Сцена №7. Табачок

Алексей Проскурнин

0:18

14

Псева. Другу

Алексей Проскурнин

3:26

15

Сцена №8. Керосин

Алексей Проскурнин

0:13

16

Идиоты

Алексей Проскурнин

3:54

17

Сцена №9. Пропуск

Алексей Проскурнин

0:39

18

А у нас

Алексей Проскурнин

5:04

19

Сцена №10. Потихоньку

Алексей Проскурнин

0:21

20

В самой гуще

Алексей Проскурнин

4:28

21

Сцена №11. Снегурочка

Алексей Проскурнин

0:13

22

Из меньшинства

Алексей Проскурнин

5:16

23

Сцена №12. А что теперь

Алексей Проскурнин

0:25

24

Шашки

Алексей Проскурнин

3:17

25

Сцена №13. Солдатик

Алексей Проскурнин

0:34

26

Три пулевых

Алексей Проскурнин

3:52

27

Сцена №14. А ты говоришь

Алексей Проскурнин

0:24

28

Песня познающего мир

Алексей Проскурнин

4:11

29

Сцена последняя

Алексей Проскурнин

0:37

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