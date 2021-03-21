Пудра для мозгов. Песни для фильма

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Алексей Проскурнин
1
Сцена №1. Начало
2
Капут
3
Сцена №2. Золотые руки
4
Левша
5
Сцена №3. Таксисты
6
Как они живут
7
Сцена №4. Кирпич
8
Жду
9
Сцена №5. Хорошее кино
10
Наташка
11
Сцена №6. Марафонец
12
Само собой
13
Сцена №7. Табачок
14
Псева. Другу
15
Сцена №8. Керосин
16
Идиоты
17
Сцена №9. Пропуск
18
А у нас
19
Сцена №10. Потихоньку
20
В самой гуще
21
Сцена №11. Снегурочка
22
Из меньшинства
23
Сцена №12. А что теперь
24
Шашки
25
Сцена №13. Солдатик
26
Три пулевых
27
Сцена №14. А ты говоришь
28
Песня познающего мир
29
Сцена последняя
Льзя
Путаница
Корова, бинокль и велосипед
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Beaches (Original Soundtrack Recording)
"Ранние стихи Бориса Пастернака"