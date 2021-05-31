أدعية بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
الشيخ ماهر المعيقلي
1
اللهم أسقنا الغيث
2
اللهم أعتق رقابنا من النار
3
اللهم أغفر لأبائنا
4
اللهم أغفر لأبائنا وأمهاتنا
5
اللهم أغفر لموتى المسلمين
6
اللهم إنا نسألك الفردوس
7
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى
8
اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر
9
اللهم انا نسألكا بنور وجهك الذي اشرقت بها الظلمات
10
اللهم انا نسألكا من الخير كله
11
إلهنا إن تركتنا
12
اللهم انا نشهد انك انت الله
13
اللهم انا نشهد انك انت الله 2
14
اللهم اننا نسألك باسمك الاعظم
15
اللهم اننا نسألك بكل اسم هو لك
16
اللهم اننا نسألك من الخير كله
17
اللهم اننا نسألك من الخير كله 2
18
اللهم اهدنا في من هديت
19
اللهم تقبل صيامنا
20
اللهم تقبل صيامنا 2
21
اللهم تقبل صيامنا 3
22
اللهم فرج هم المهمومين
23
اللهم لا تدع لنا ذنباً الا غفرته
24
اللهم لا تدع لنا ذنوبنا
25
اللهم لك الحمد
26
اللهم لك الحمد 2
27
اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين
28
اللهم يا ذا الجلال والاكرام فرج هم المهمومين
29
اللهم يا سميع الدعاء
30
الهنا ربنا خالقنا رازقنا
31
الهنا مولانا سيدنا خالقنا
32
دعاء الصباح
33
دعاء الفرج
34
دعاء بصوت الشيخ ماهر المعيقلي
35
دعاء ختم القرآن
36
دعاء رمضان 1
37
دعاء رمضان 2
38
سبحانك ما ابدعك
تلاوات الحرم المكي الجزء الثاني
تلاوات الحرم المكي الجزء الأول
تراويح الحرم المكي
القران الكريم كاملا
Surah Al Nasr - Single
Surah Al Alaq - Single
Surah Al Ikhlas - Single
القران الكريم - جزء 12
I Got Summer on My Mind
Показать ещё