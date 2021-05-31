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Альбом
Постер альбома أدعية بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

أدعية بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

Injaz Digital  • Музыка мира  • 2021

1

اللهم أسقنا الغيث

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

2

اللهم أعتق رقابنا من النار

الشيخ ماهر المعيقلي

0:57

3

اللهم أغفر لأبائنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:43

4

اللهم أغفر لأبائنا وأمهاتنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:05

5

اللهم أغفر لموتى المسلمين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:45

6

اللهم إنا نسألك الفردوس

الشيخ ماهر المعيقلي

0:55

7

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى

الشيخ ماهر المعيقلي

1:01

8

اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

9

اللهم انا نسألكا بنور وجهك الذي اشرقت بها الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

10

اللهم انا نسألكا من الخير كله

الشيخ ماهر المعيقلي

0:47

11

إلهنا إن تركتنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

12

اللهم انا نشهد انك انت الله

الشيخ ماهر المعيقلي

0:56

13

اللهم انا نشهد انك انت الله 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:04

14

اللهم اننا نسألك باسمك الاعظم

الشيخ ماهر المعيقلي

1:01

15

اللهم اننا نسألك بكل اسم هو لك

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

16

اللهم اننا نسألك من الخير كله

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

17

اللهم اننا نسألك من الخير كله 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

18

اللهم اهدنا في من هديت

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

19

اللهم تقبل صيامنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:43

20

اللهم تقبل صيامنا 2

الشيخ ماهر المعيقلي

0:48

21

اللهم تقبل صيامنا 3

الشيخ ماهر المعيقلي

0:58

22

اللهم فرج هم المهمومين

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

23

اللهم لا تدع لنا ذنباً الا غفرته

الشيخ ماهر المعيقلي

0:40

24

اللهم لا تدع لنا ذنوبنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

25

اللهم لك الحمد

الشيخ ماهر المعيقلي

8:27

26

اللهم لك الحمد 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

27

اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:52

28

اللهم يا ذا الجلال والاكرام فرج هم المهمومين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:46

29

اللهم يا سميع الدعاء

الشيخ ماهر المعيقلي

0:56

30

الهنا ربنا خالقنا رازقنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:58

31

الهنا مولانا سيدنا خالقنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

32

دعاء الصباح

الشيخ ماهر المعيقلي

6:45

33

دعاء الفرج

الشيخ ماهر المعيقلي

9:32

34

دعاء بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

0:55

35

دعاء ختم القرآن

الشيخ ماهر المعيقلي

9:33

36

دعاء رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

8:02

37

دعاء رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

6:47

38

سبحانك ما ابدعك

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

1

اللهم أسقنا الغيث

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

2

اللهم أعتق رقابنا من النار

الشيخ ماهر المعيقلي

0:57

3

اللهم أغفر لأبائنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:43

4

اللهم أغفر لأبائنا وأمهاتنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:05

5

اللهم أغفر لموتى المسلمين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:45

6

اللهم إنا نسألك الفردوس

الشيخ ماهر المعيقلي

0:55

7

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى

الشيخ ماهر المعيقلي

1:01

8

اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

9

اللهم انا نسألكا بنور وجهك الذي اشرقت بها الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

10

اللهم انا نسألكا من الخير كله

الشيخ ماهر المعيقلي

0:47

11

إلهنا إن تركتنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

12

اللهم انا نشهد انك انت الله

الشيخ ماهر المعيقلي

0:56

13

اللهم انا نشهد انك انت الله 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:04

14

اللهم اننا نسألك باسمك الاعظم

الشيخ ماهر المعيقلي

1:01

15

اللهم اننا نسألك بكل اسم هو لك

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

16

اللهم اننا نسألك من الخير كله

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

17

اللهم اننا نسألك من الخير كله 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

18

اللهم اهدنا في من هديت

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

19

اللهم تقبل صيامنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:43

20

اللهم تقبل صيامنا 2

الشيخ ماهر المعيقلي

0:48

21

اللهم تقبل صيامنا 3

الشيخ ماهر المعيقلي

0:58

22

اللهم فرج هم المهمومين

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

23

اللهم لا تدع لنا ذنباً الا غفرته

الشيخ ماهر المعيقلي

0:40

24

اللهم لا تدع لنا ذنوبنا

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

25

اللهم لك الحمد

الشيخ ماهر المعيقلي

8:27

26

اللهم لك الحمد 2

الشيخ ماهر المعيقلي

1:03

27

اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:52

28

اللهم يا ذا الجلال والاكرام فرج هم المهمومين

الشيخ ماهر المعيقلي

0:46

29

اللهم يا سميع الدعاء

الشيخ ماهر المعيقلي

0:56

30

الهنا ربنا خالقنا رازقنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:58

31

الهنا مولانا سيدنا خالقنا

الشيخ ماهر المعيقلي

0:59

32

دعاء الصباح

الشيخ ماهر المعيقلي

6:45

33

دعاء الفرج

الشيخ ماهر المعيقلي

9:32

34

دعاء بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

0:55

35

دعاء ختم القرآن

الشيخ ماهر المعيقلي

9:33

36

دعاء رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

8:02

37

دعاء رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

6:47

38

سبحانك ما ابدعك

الشيخ ماهر المعيقلي

1:00

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