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Альбом
Постер альбома تراويح الحرم المكي

تراويح الحرم المكي

الشيخ ماهر المعيقلي

Injaz Digital  • Музыка мира  • 2021

1

دعاء رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

7:17

2

سـورة الملك بتجليات كردية مذهلة

الشيخ ماهر المعيقلي

5:21

3

ما تيسر من سورة النساء

الشيخ ماهر المعيقلي

15:31

4

أروع التلاوات بتدبر وخشوع من سـورة الأنعام

الشيخ ماهر المعيقلي

16:26

5

ختام خاشع لسورة يونس وإستهلال بديع لسورة هود

الشيخ ماهر المعيقلي

2:24

6

ما تيسر من سورة المائدة

الشيخ ماهر المعيقلي

8:29

7

أروع التلاوات من سـورة البقرة

الشيخ ماهر المعيقلي

6:31

8

تلاوة ابداعية لسورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

24:11

9

سورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

17:41

10

سورة يوسف

الشيخ ماهر المعيقلي

12:01

11

سـورتي الرحمن والواقعة

الشيخ ماهر المعيقلي

16:41

12

تلاوة رائعة من سورة المائدة

الشيخ ماهر المعيقلي

8:39

13

الشفع والوتر والقنوت ليلة ٢٠ رمضان ١٤٤١هـ

الشيخ ماهر المعيقلي

8:48

14

أجواء إيمانية من الحرم المكي

الشيخ ماهر المعيقلي

4:59

15

تلاوة مؤثرة من سورة يونس

الشيخ ماهر المعيقلي

7:27

16

الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

9:03

17

الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

9:51

18

أروع التلاوات من سـورتي الحجر والنحل

الشيخ ماهر المعيقلي

13:20

19

آيات لأول مرة يقرأها في الحرم المكي

الشيخ ماهر المعيقلي

10:42

20

تلاوة ما أجملها وراحة لا توصف

الشيخ ماهر المعيقلي

3:34

21

تلاوة رائعة من سـورة البقرة

الشيخ ماهر المعيقلي

13:36

22

آية الكرسي بتألق الكرد الباكي

الشيخ ماهر المعيقلي

0:38

23

آواخر سـورة آل عمران

الشيخ ماهر المعيقلي

6:39

24

من اروع إبتهالات رمضان

الشيخ ماهر المعيقلي

5:43

25

أداء كردي مؤثر من مهبط الوحي ليلة رمضان

الشيخ ماهر المعيقلي

6:25

26

فواتح سورة الذاريات

الشيخ ماهر المعيقلي

3:41

27

ما تيسر من سـورة يونس

الشيخ ماهر المعيقلي

7:28

28

سـورة الحجر

الشيخ ماهر المعيقلي

12:37

29

دعاء رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

6:31

30

ما تيسر من سورة يوسف

الشيخ ماهر المعيقلي

12:01

31

قنوت خاشع من الشيخ المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

4:39

32

قنوت كردي خاشع من غريد الحرم الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

6:44

33

ما تيسرمن سـورة الاعراف

الشيخ ماهر المعيقلي

6:02

34

اللهم لك الحمد بالإسلام

الشيخ ماهر المعيقلي

7:36

35

ما تيسر من سـورة الأنعام

الشيخ ماهر المعيقلي

17:11

36

ما تيسر من سورتي المائدة والأتعام

الشيخ ماهر المعيقلي

27:50

37

ما تيسر من سـورة النساء

الشيخ ماهر المعيقلي

16:07

38

ما تيسرمن سورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

8:55

39

سـورة الرعد

الشيخ ماهر المعيقلي

8:06

1

دعاء رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

7:17

2

سـورة الملك بتجليات كردية مذهلة

الشيخ ماهر المعيقلي

5:21

3

ما تيسر من سورة النساء

الشيخ ماهر المعيقلي

15:31

4

أروع التلاوات بتدبر وخشوع من سـورة الأنعام

الشيخ ماهر المعيقلي

16:26

5

ختام خاشع لسورة يونس وإستهلال بديع لسورة هود

الشيخ ماهر المعيقلي

2:24

6

ما تيسر من سورة المائدة

الشيخ ماهر المعيقلي

8:29

7

أروع التلاوات من سـورة البقرة

الشيخ ماهر المعيقلي

6:31

8

تلاوة ابداعية لسورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

24:11

9

سورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

17:41

10

سورة يوسف

الشيخ ماهر المعيقلي

12:01

11

سـورتي الرحمن والواقعة

الشيخ ماهر المعيقلي

16:41

12

تلاوة رائعة من سورة المائدة

الشيخ ماهر المعيقلي

8:39

13

الشفع والوتر والقنوت ليلة ٢٠ رمضان ١٤٤١هـ

الشيخ ماهر المعيقلي

8:48

14

أجواء إيمانية من الحرم المكي

الشيخ ماهر المعيقلي

4:59

15

تلاوة مؤثرة من سورة يونس

الشيخ ماهر المعيقلي

7:27

16

الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 1

الشيخ ماهر المعيقلي

9:03

17

الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

9:51

18

أروع التلاوات من سـورتي الحجر والنحل

الشيخ ماهر المعيقلي

13:20

19

آيات لأول مرة يقرأها في الحرم المكي

الشيخ ماهر المعيقلي

10:42

20

تلاوة ما أجملها وراحة لا توصف

الشيخ ماهر المعيقلي

3:34

21

تلاوة رائعة من سـورة البقرة

الشيخ ماهر المعيقلي

13:36

22

آية الكرسي بتألق الكرد الباكي

الشيخ ماهر المعيقلي

0:38

23

آواخر سـورة آل عمران

الشيخ ماهر المعيقلي

6:39

24

من اروع إبتهالات رمضان

الشيخ ماهر المعيقلي

5:43

25

أداء كردي مؤثر من مهبط الوحي ليلة رمضان

الشيخ ماهر المعيقلي

6:25

26

فواتح سورة الذاريات

الشيخ ماهر المعيقلي

3:41

27

ما تيسر من سـورة يونس

الشيخ ماهر المعيقلي

7:28

28

سـورة الحجر

الشيخ ماهر المعيقلي

12:37

29

دعاء رمضان 2

الشيخ ماهر المعيقلي

6:31

30

ما تيسر من سورة يوسف

الشيخ ماهر المعيقلي

12:01

31

قنوت خاشع من الشيخ المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

4:39

32

قنوت كردي خاشع من غريد الحرم الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ ماهر المعيقلي

6:44

33

ما تيسرمن سـورة الاعراف

الشيخ ماهر المعيقلي

6:02

34

اللهم لك الحمد بالإسلام

الشيخ ماهر المعيقلي

7:36

35

ما تيسر من سـورة الأنعام

الشيخ ماهر المعيقلي

17:11

36

ما تيسر من سورتي المائدة والأتعام

الشيخ ماهر المعيقلي

27:50

37

ما تيسر من سـورة النساء

الشيخ ماهر المعيقلي

16:07

38

ما تيسرمن سورة مريم

الشيخ ماهر المعيقلي

8:55

39

سـورة الرعد

الشيخ ماهر المعيقلي

8:06

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