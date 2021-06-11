تراويح الحرم المكي

Слушатели
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الشيخ ماهر المعيقلي
1
دعاء رمضان 1
2
سـورة الملك بتجليات كردية مذهلة
3
ما تيسر من سورة النساء
4
أروع التلاوات بتدبر وخشوع من سـورة الأنعام
5
ختام خاشع لسورة يونس وإستهلال بديع لسورة هود
6
ما تيسر من سورة المائدة
7
أروع التلاوات من سـورة البقرة
8
تلاوة ابداعية لسورة مريم
9
سورة مريم
10
سورة يوسف
11
سـورتي الرحمن والواقعة
12
تلاوة رائعة من سورة المائدة
13
الشفع والوتر والقنوت ليلة ٢٠ رمضان ١٤٤١هـ
14
أجواء إيمانية من الحرم المكي
15
تلاوة مؤثرة من سورة يونس
16
الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 1
17
الشفع والوتر والقنوت من ليالي رمضان 2
18
أروع التلاوات من سـورتي الحجر والنحل
19
آيات لأول مرة يقرأها في الحرم المكي
20
تلاوة ما أجملها وراحة لا توصف
21
تلاوة رائعة من سـورة البقرة
22
آية الكرسي بتألق الكرد الباكي
23
آواخر سـورة آل عمران
24
من اروع إبتهالات رمضان
25
أداء كردي مؤثر من مهبط الوحي ليلة رمضان
26
فواتح سورة الذاريات
27
ما تيسر من سـورة يونس
28
سـورة الحجر
29
دعاء رمضان 2
30
ما تيسر من سورة يوسف
31
قنوت خاشع من الشيخ المعيقلي
32
قنوت كردي خاشع من غريد الحرم الشيخ ماهر المعيقلي
33
ما تيسرمن سـورة الاعراف
34
اللهم لك الحمد بالإسلام
35
ما تيسر من سـورة الأنعام
36
ما تيسر من سورتي المائدة والأتعام
37
ما تيسر من سـورة النساء
38
ما تيسرمن سورة مريم
39
سـورة الرعد
تلاوات الحرم المكي الجزء الثاني
تلاوات الحرم المكي الجزء الأول
أدعية بصوت الشيخ ماهر المعيقلي
صلو علي البدر
Простые строки (Я не могу без тебя жить)
Ýarym
Zendoone Del
تطور النشيد
Salawat
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