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Альбом
Постер альбома Не Детские Песни

Не Детские Песни

Сергей Протасов

Сергей Протасов  • Русский поп, Поп-музыка  • 2021

1

Разрушенный Город

Сергей Протасов

4:28

2

Я Забыл Чудеса

Сергей Протасов

3:06

3

Кораблик

Сергей Протасов

4:13

4

В Ленинграде Летом

Сергей Протасов

3:32

5

Старый Дом

Сергей Протасов

4:01

6

Открой Мне Дверь

Сергей Протасов

3:16

7

Детская Душа

Сергей Протасов

3:30

8

Мальчикам, Играющим В Войну

Сергей Протасов

4:40

9

Колыбельная

Сергей Протасов

4:37

1

Разрушенный Город

Сергей Протасов

4:28

2

Я Забыл Чудеса

Сергей Протасов

3:06

3

Кораблик

Сергей Протасов

4:13

4

В Ленинграде Летом

Сергей Протасов

3:32

5

Старый Дом

Сергей Протасов

4:01

6

Открой Мне Дверь

Сергей Протасов

3:16

7

Детская Душа

Сергей Протасов

3:30

8

Мальчикам, Играющим В Войну

Сергей Протасов

4:40

9

Колыбельная

Сергей Протасов

4:37

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