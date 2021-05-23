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На основе совпадения вкусов
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Василий МАТОНИН
1
За деревнею дорога светлая (Original)
2
Какое небо надо мной (Original)
3
Кого я кликал? (Original)
4
Мне стало известно (Original)
5
Мои соседи (Original)
6
Напрасный романс (Original)
7
Нарисуйте столбы (Original)
8
Ничего не бывает зря (Original)
9
Образ жизни неправильный (Original)
10
Старик (Original)
11
Судьба играет постоянно (Original)
12
У остывшей реки (Original)
13
Уютно светилось окошко (Original)
14
Я в жизни ни разу не был в таверне (Original)
Тень за спиной
У остывшей реки
Колыбельная сыну
Я думал, что сердце из камня
Жду тебя
Весна с любимыми хитами
IX
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