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Альбом
Постер альбома За Шпану Люблинскую

За Шпану Люблинскую

Рашид Камалетдинов

Рашид Камалетдинов  • Русский поп, Поп-музыка  • 2021

1

Пять Дней По Тайге

Рашид Камалетдинов

8:46

2

Саяны

Рашид Камалетдинов

4:22

3

Парень С Волги

Рашид Камалетдинов

8:44

4

Колька-Ширмач

Рашид Камалетдинов

9:27

5

Дочь Рыбака

Рашид Камалетдинов

7:26

6

Рыбка Золотая

Рашид Камалетдинов

5:31

7

Нос Боксёра

Рашид Камалетдинов

3:49

8

Строчки Писем

Рашид Камалетдинов

3:47

9

Когда С Тобой Мы Встретились...

Рашид Камалетдинов

7:16

10

Астры

Рашид Камалетдинов

3:53

11

Парень С Волги (Remix)

Рашид Камалетдинов

10:44

12

Побег

Рашид Камалетдинов

5:26

13

Вернулся Из Плена

Рашид Камалетдинов

11:21

14

Дочь Рыбака (Remix)

Рашид Камалетдинов

11:14

15

Паттайя

Рашид Камалетдинов

7:00

16

Люблинская Шпана

Рашид Камалетдинов

5:57

1

Пять Дней По Тайге

Рашид Камалетдинов

8:46

2

Саяны

Рашид Камалетдинов

4:22

3

Парень С Волги

Рашид Камалетдинов

8:44

4

Колька-Ширмач

Рашид Камалетдинов

9:27

5

Дочь Рыбака

Рашид Камалетдинов

7:26

6

Рыбка Золотая

Рашид Камалетдинов

5:31

7

Нос Боксёра

Рашид Камалетдинов

3:49

8

Строчки Писем

Рашид Камалетдинов

3:47

9

Когда С Тобой Мы Встретились...

Рашид Камалетдинов

7:16

10

Астры

Рашид Камалетдинов

3:53

11

Парень С Волги (Remix)

Рашид Камалетдинов

10:44

12

Побег

Рашид Камалетдинов

5:26

13

Вернулся Из Плена

Рашид Камалетдинов

11:21

14

Дочь Рыбака (Remix)

Рашид Камалетдинов

11:14

15

Паттайя

Рашид Камалетдинов

7:00

16

Люблинская Шпана

Рашид Камалетдинов

5:57

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Альбом №3 волчья кровь

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