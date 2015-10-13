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Альбом
Постер альбома #МИРУМИР

#МИРУМИР

Сурганова и Оркестр

Sony Music Entertainment  • Русский рок, Рок  • 2015

1

Гонки

Сурганова и Оркестр

3:57

2

Сердце Юла

Сурганова и Оркестр

2:58

3

#МИРУМИР

Сурганова и Оркестр

4:10

4

Сердце

Сурганова и Оркестр

3:29

5

Сном

Сурганова и Оркестр

4:15

6

Из глубин (De profundis)

Сурганова и Оркестр

3:44

7

Морская

Сурганова и Оркестр

3:37

8

До сих пор

 🅴

Сурганова и Оркестр

3:33

9

Сюзан

Сурганова и Оркестр

5:07

10

Девочка-генерал

Сурганова и Оркестр

3:05

11

Мой первый

Сурганова и Оркестр

2:42

12

Shuffle

Сурганова и Оркестр

3:24

13

Стрела Хосе Абеляра

Сурганова и Оркестр

3:12

14

Раз-два

Сурганова и Оркестр

3:56

15

Воздух

Сурганова и Оркестр

4:24

16

Птица певчая (2015)

Сурганова и Оркестр

4:02

17

Мой взгляд (2015)

Сурганова и Оркестр

2:51

18

Нас единицы  (2015)

Сурганова и Оркестр

3:05

19

Мой путь  (2015)

Сурганова и Оркестр

3:06

20

Семь городов (2015)

Сурганова и Оркестр

3:09

21

Неужели не я (2015)

Сурганова и Оркестр

4:44

22

Мураками (2015)

Сурганова и Оркестр

3:11

1

Гонки

Сурганова и Оркестр

3:57

2

Сердце Юла

Сурганова и Оркестр

2:58

3

#МИРУМИР

Сурганова и Оркестр

4:10

4

Сердце

Сурганова и Оркестр

3:29

5

Сном

Сурганова и Оркестр

4:15

6

Из глубин (De profundis)

Сурганова и Оркестр

3:44

7

Морская

Сурганова и Оркестр

3:37

8

До сих пор

 🅴

Сурганова и Оркестр

3:33

9

Сюзан

Сурганова и Оркестр

5:07

10

Девочка-генерал

Сурганова и Оркестр

3:05

11

Мой первый

Сурганова и Оркестр

2:42

12

Shuffle

Сурганова и Оркестр

3:24

13

Стрела Хосе Абеляра

Сурганова и Оркестр

3:12

14

Раз-два

Сурганова и Оркестр

3:56

15

Воздух

Сурганова и Оркестр

4:24

16

Птица певчая (2015)

Сурганова и Оркестр

4:02

17

Мой взгляд (2015)

Сурганова и Оркестр

2:51

18

Нас единицы  (2015)

Сурганова и Оркестр

3:05

19

Мой путь  (2015)

Сурганова и Оркестр

3:06

20

Семь городов (2015)

Сурганова и Оркестр

3:09

21

Неужели не я (2015)

Сурганова и Оркестр

4:44

22

Мураками (2015)

Сурганова и Оркестр

3:11

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