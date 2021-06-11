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Альбом
Постер альбома Все будет

Все будет

Сурганова и Оркестр

Sony Music Entertainment  • Русский рок, Рок  • 2021

1

Шапито

Сурганова и Оркестр

3:39

2

Ты прости

Сурганова и Оркестр

4:12

3

Коктейль

Сурганова и Оркестр

3:28

4

Ржавый ангел

Сурганова и Оркестр

4:40

5

Ливень осенний

Сурганова и Оркестр

3:49

6

Волчица

Сурганова и Оркестр

3:31

7

Акварель

Сурганова и Оркестр

3:57

8

Перрон

Сурганова и Оркестр

4:04

9

Колыбель

Сурганова и Оркестр

3:42

10

Ночной полет

Сурганова и Оркестр

5:27

11

Подруга (bonus)

Сурганова и Оркестр

4:44

12

Колыбель feat. Борис Пинхасович (bonus)

Сурганова и ОркестрБорис Пинхасович

3:42

1

Шапито

Сурганова и Оркестр

3:39

2

Ты прости

Сурганова и Оркестр

4:12

3

Коктейль

Сурганова и Оркестр

3:28

4

Ржавый ангел

Сурганова и Оркестр

4:40

5

Ливень осенний

Сурганова и Оркестр

3:49

6

Волчица

Сурганова и Оркестр

3:31

7

Акварель

Сурганова и Оркестр

3:57

8

Перрон

Сурганова и Оркестр

4:04

9

Колыбель

Сурганова и Оркестр

3:42

10

Ночной полет

Сурганова и Оркестр

5:27

11

Подруга (bonus)

Сурганова и Оркестр

4:44

12

Колыбель feat. Борис Пинхасович (bonus)

Сурганова и ОркестрБорис Пинхасович

3:42

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