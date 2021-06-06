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Альбом
Постер альбома Шишки (Live)

Шишки (Live)

Зимовье Зверей

Balt-Music Jsc. (fka BOMBA-PITER)  •  2021

1

На меня смотрит завтра (Live)

Зимовье Зверей

8:19

2

Зверобои и следопыты... (Live)

Зимовье Зверей

0:16

3

Макросхема (Live)

Зимовье Зверей

5:17

4

Я обрастаю (Live)

Зимовье Зверей

4:03

5

Отложения во времени (Live)

Зимовье Зверей

3:36

6

Беспределица (Live)

Зимовье Зверей

3:41

7

Дилижанс (Live)

Зимовье Зверей

5:01

8

Посторонний (Live)

Зимовье Зверей

2:59

9

На третьем римском (Live)

Зимовье Зверей

4:46

10

Пять лет назад (Live)

Зимовье Зверей

4:34

11

Миф одиночества (Live)

Зимовье Зверей

4:47

12

Конец главы (Live)

Зимовье Зверей

6:04

13

Выпадая из окна (Live)

Зимовье Зверей

3:58

14

Просто помни (Live)

Зимовье Зверей

2:11

15

Свидетели (Live)

Зимовье Зверей

4:19

16

Водолаз 1 (Live)

Зимовье Зверей

3:30

17

Завязал на время с прозой... (Live)

Зимовье Зверей

0:48

18

На всякий случай (Live)

Зимовье Зверей

4:58

19

Дом на заказ (Live)

Зимовье Зверей

3:34

20

Не вальс (Live)

Зимовье Зверей

5:37

21

Объяснение (Live)

Зимовье Зверей

3:38

22

Carmen Horrendum (Live)

Зимовье Зверей

5:45

23

Дом на сваях (Live)

Зимовье Зверей

3:01

24

Дороги, которые нас выбирают (Live)

Зимовье Зверей

3:15

25

Лисий вальс (Live)

Зимовье Зверей

4:53

26

Пых-пых (Live)

Зимовье Зверей

3:34

27

Одиссей и Навсикая (Live)

Зимовье Зверей

5:12

28

Ночи без мягких знаков (Live)

Зимовье Зверей

3:05

29

Ход дождём (Live)

Зимовье Зверей

5:02

30

В амфитеатрах играет ветер... (Live)

Зимовье Зверей

0:59

31

Пишу тебе (Live)

Зимовье Зверей

5:27

32

Волоколамское шоссе (Live)

Зимовье Зверей

4:03

33

В запой (Live)

Зимовье Зверей

7:54

34

Города, которых не стало (Live)

Зимовье Зверей

4:30

35

Дворники (Live)

Зимовье Зверей

5:29

1

На меня смотрит завтра (Live)

Зимовье Зверей

8:19

2

Зверобои и следопыты... (Live)

Зимовье Зверей

0:16

3

Макросхема (Live)

Зимовье Зверей

5:17

4

Я обрастаю (Live)

Зимовье Зверей

4:03

5

Отложения во времени (Live)

Зимовье Зверей

3:36

6

Беспределица (Live)

Зимовье Зверей

3:41

7

Дилижанс (Live)

Зимовье Зверей

5:01

8

Посторонний (Live)

Зимовье Зверей

2:59

9

На третьем римском (Live)

Зимовье Зверей

4:46

10

Пять лет назад (Live)

Зимовье Зверей

4:34

11

Миф одиночества (Live)

Зимовье Зверей

4:47

12

Конец главы (Live)

Зимовье Зверей

6:04

13

Выпадая из окна (Live)

Зимовье Зверей

3:58

14

Просто помни (Live)

Зимовье Зверей

2:11

15

Свидетели (Live)

Зимовье Зверей

4:19

16

Водолаз 1 (Live)

Зимовье Зверей

3:30

17

Завязал на время с прозой... (Live)

Зимовье Зверей

0:48

18

На всякий случай (Live)

Зимовье Зверей

4:58

19

Дом на заказ (Live)

Зимовье Зверей

3:34

20

Не вальс (Live)

Зимовье Зверей

5:37

21

Объяснение (Live)

Зимовье Зверей

3:38

22

Carmen Horrendum (Live)

Зимовье Зверей

5:45

23

Дом на сваях (Live)

Зимовье Зверей

3:01

24

Дороги, которые нас выбирают (Live)

Зимовье Зверей

3:15

25

Лисий вальс (Live)

Зимовье Зверей

4:53

26

Пых-пых (Live)

Зимовье Зверей

3:34

27

Одиссей и Навсикая (Live)

Зимовье Зверей

5:12

28

Ночи без мягких знаков (Live)

Зимовье Зверей

3:05

29

Ход дождём (Live)

Зимовье Зверей

5:02

30

В амфитеатрах играет ветер... (Live)

Зимовье Зверей

0:59

31

Пишу тебе (Live)

Зимовье Зверей

5:27

32

Волоколамское шоссе (Live)

Зимовье Зверей

4:03

33

В запой (Live)

Зимовье Зверей

7:54

34

Города, которых не стало (Live)

Зимовье Зверей

4:30

35

Дворники (Live)

Зимовье Зверей

5:29

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