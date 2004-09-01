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Альбом
Постер альбома Выживу стану крепче

Выживу стану крепче

Sixtynine, Вис Виталис

Вис Виталис  • Русский рэп, Хип-хоп  • 2004

1

Война все спишет (Intro)

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:57

2

В белом гетто

SixtynineВис Виталис

4:59

3

To Kill You

SixtynineВис Виталис

4:40

4

Мне нужно оружие

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:02

5

В белом гетто-2

SixtynineВис Виталис

5:28

6

Деньги 2001

SixtynineВис Виталис

3:11

7

Мазы нет выбора

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:06

8

На ...!

SixtynineВис Виталис

4:23

9

Додескаден

SixtynineВис Виталис

4:33

10

F. A. W. C.

SixtynineВис Виталис

5:56

11

В белом гетто-3

SixtynineВис Виталис

4:42

12

Да не вечер

SixtynineВис Виталис

5:30

13

Выживу

SixtynineВис Виталис

4:08

1

Война все спишет (Intro)

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:57

2

В белом гетто

SixtynineВис Виталис

4:59

3

To Kill You

SixtynineВис Виталис

4:40

4

Мне нужно оружие

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:02

5

В белом гетто-2

SixtynineВис Виталис

5:28

6

Деньги 2001

SixtynineВис Виталис

3:11

7

Мазы нет выбора

 🅴

SixtynineВис Виталис

4:06

8

На ...!

SixtynineВис Виталис

4:23

9

Додескаден

SixtynineВис Виталис

4:33

10

F. A. W. C.

SixtynineВис Виталис

5:56

11

В белом гетто-3

SixtynineВис Виталис

4:42

12

Да не вечер

SixtynineВис Виталис

5:30

13

Выживу

SixtynineВис Виталис

4:08

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