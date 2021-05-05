Ney ile Peşrevler

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Ethem Adnan Ergil
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Muhayyer Kürdi Peşrev
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Acemkürdi Peşrev
3
Rast Peşrev
4
Ferahfeza Peşrev
5
Mahur Peşrev
6
Saba Peşrev
7
Hicaz Hümayun Peşrev
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Irak Peşrev
9
Hüzzam Peşrev
10
Neveser Peşrev
11
Neva Peşrev
12
Karcığar Peşrev
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