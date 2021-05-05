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Альбом
Постер альбома Ney ile Peşrevler

Ney ile Peşrevler

Ethem Adnan Ergil

Aşk Müzik Yapım  • Инструментальная  • 2021

1

Muhayyer Kürdi Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:27

2

Acemkürdi Peşrev

Ethem Adnan Ergil

5:05

3

Rast Peşrev

Ethem Adnan Ergil

1:53

4

Ferahfeza Peşrev

Ethem Adnan Ergil

7:34

5

Mahur Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:01

6

Saba Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:36

7

Hicaz Hümayun Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:00

8

Irak Peşrev

Ethem Adnan Ergil

6:49

9

Hüzzam Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:58

10

Neveser Peşrev

Ethem Adnan Ergil

4:35

11

Neva Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:19

12

Karcığar Peşrev

Ethem Adnan Ergil

4:57

1

Muhayyer Kürdi Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:27

2

Acemkürdi Peşrev

Ethem Adnan Ergil

5:05

3

Rast Peşrev

Ethem Adnan Ergil

1:53

4

Ferahfeza Peşrev

Ethem Adnan Ergil

7:34

5

Mahur Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:01

6

Saba Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:36

7

Hicaz Hümayun Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:00

8

Irak Peşrev

Ethem Adnan Ergil

6:49

9

Hüzzam Peşrev

Ethem Adnan Ergil

2:58

10

Neveser Peşrev

Ethem Adnan Ergil

4:35

11

Neva Peşrev

Ethem Adnan Ergil

3:19

12

Karcığar Peşrev

Ethem Adnan Ergil

4:57

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