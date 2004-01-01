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Альбом
Постер альбома Gee Makaranda - Duets, Vol. 3

Gee Makaranda - Duets, Vol. 3

Various Artists

Torana Music Box  •  2004

1

Sudu Paata Meedum

Greshan AnandaAnjaline Gunathilake

4:17

2

Sande Sandun Wane

Ishaq BeigG. S. B. Rani Perera

3:37

3

Sulan Kurullo

Anjaline GunathilakeHaroon Lanthra

4:12

4

Seetha Arane

Ranil MallawarachchiSandya Bulathsinhala

5:01

5

Kinduru Geethaya

Kithsiri JayasekaraHemanthi Ranasinghe

4:22

6

Sanda Eliya Galai

Victor RathnayakeSamitha Mudunkotuwa

5:16

7

Dedunnen Ena

Sanath NandasiriLatha Walpola

4:11

8

Sandapaanak Se

Athula AdhikariSamitha Mudunkotuwa

3:56

9

Muni Siripa

W. D. AmaradevaNanda Malini

4:24

10

Mitin Muda Hera

Edward JayakodyNiranjala Sarojini

3:54

11

Walakulu Pelin

W. D. AriyasingheRashmi Sangeetha

4:24

12

Neeyaro

Sunil EdirisinghePradeepa Dharmadasa

4:40

13

Vihanga Geethaya

Amarasiri PeirisMalani Bulathsinhala

4:35

14

Adare Sihinayaki

Nuwan GunawardenaRanjani Perera

3:41

15

Irabatu Tharuwa

Gunadasa KapugeMalani Bulathsinhala

2:06

16

Anna Sudo

Athula AdhikariSamitha Mudunkotuwa

3:14

1

Sudu Paata Meedum

Greshan AnandaAnjaline Gunathilake

4:17

2

Sande Sandun Wane

Ishaq BeigG. S. B. Rani Perera

3:37

3

Sulan Kurullo

Anjaline GunathilakeHaroon Lanthra

4:12

4

Seetha Arane

Ranil MallawarachchiSandya Bulathsinhala

5:01

5

Kinduru Geethaya

Kithsiri JayasekaraHemanthi Ranasinghe

4:22

6

Sanda Eliya Galai

Victor RathnayakeSamitha Mudunkotuwa

5:16

7

Dedunnen Ena

Sanath NandasiriLatha Walpola

4:11

8

Sandapaanak Se

Athula AdhikariSamitha Mudunkotuwa

3:56

9

Muni Siripa

W. D. AmaradevaNanda Malini

4:24

10

Mitin Muda Hera

Edward JayakodyNiranjala Sarojini

3:54

11

Walakulu Pelin

W. D. AriyasingheRashmi Sangeetha

4:24

12

Neeyaro

Sunil EdirisinghePradeepa Dharmadasa

4:40

13

Vihanga Geethaya

Amarasiri PeirisMalani Bulathsinhala

4:35

14

Adare Sihinayaki

Nuwan GunawardenaRanjani Perera

3:41

15

Irabatu Tharuwa

Gunadasa KapugeMalani Bulathsinhala

2:06

16

Anna Sudo

Athula AdhikariSamitha Mudunkotuwa

3:14

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