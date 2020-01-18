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Альбом
Постер альбома Vararu Karuppar Varraru

Vararu Karuppar Varraru

Valapakudi Virashankar, S. Rajivgandhi

Golden Cinema  •  2020

1

Vararu Karuppar Varraru

Valapakudi Virashankar

6:52

2

Aalai Eliya Makkal

Valapakudi Virashankar

7:46

3

Pamaramakkalin

Valapakudi Virashankar

5:16

4

Nattupura Makkalukku

Valapakudi Virashankar

4:44

5

Maniyankudikku Varunga

Valapakudi Virashankar

5:57

6

Sathiyame Sathiyame

Valapakudi Virashankar

5:31

7

Vanam Parthu Vilayum Bhoomi

S. Rajivgandhi

6:00

1

Vararu Karuppar Varraru

Valapakudi Virashankar

6:52

2

Aalai Eliya Makkal

Valapakudi Virashankar

7:46

3

Pamaramakkalin

Valapakudi Virashankar

5:16

4

Nattupura Makkalukku

Valapakudi Virashankar

4:44

5

Maniyankudikku Varunga

Valapakudi Virashankar

5:57

6

Sathiyame Sathiyame

Valapakudi Virashankar

5:31

7

Vanam Parthu Vilayum Bhoomi

S. Rajivgandhi

6:00

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