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Альбом
Постер альбома Помощь Саше Чернецкому (Харьков, ккз «Украина», 25.05.1991 Live)

Помощь Саше Чернецкому (Харьков, ккз «Украина», 25.05.1991 Live)

Разные Люди, Чиж

1991 Creative Media  • Русский рок, Рок  • 1991

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Рок

Рок

Постер альбома Справедливость

Справедливость

Постер альбома «ХАРЬКОВ – ПИТЕР. Встреча в БЕЛГОРОДЕ» (Live ЦМИ, 12.10.2012)

«ХАРЬКОВ – ПИТЕР. Встреча в БЕЛГОРОДЕ» (Live ЦМИ, 12.10.2012)

Постер альбома 30 лет! (Репетиция юбилея) (Live Bootleg Спб, Pro vsё Studio 1.06.2019)

30 лет! (Репетиция юбилея) (Live Bootleg Спб, Pro vsё Studio 1.06.2019)

Постер альбома 30 лет! ГПД – 32! (СПб, Live Aurora Concert Hall, 02.06.2019)

30 лет! ГПД – 32! (СПб, Live Aurora Concert Hall, 02.06.2019)

Постер альбома Квартирник у Маргулиса (Москва, НТВ, 25.04.2018)

Квартирник у Маргулиса (Москва, НТВ, 25.04.2018)

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Постер альбома Radio Waves 1974-1988: The Very Best of Kiss, Vol. 1 (Live)

Radio Waves 1974-1988: The Very Best of Kiss, Vol. 1 (Live)

Kiss
2016