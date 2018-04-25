Помощь Саше Чернецкому (Харьков, ккз «Украина», 25.05.1991 Live)

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Разные Люди, Чиж
Рок
Справедливость
«ХАРЬКОВ – ПИТЕР. Встреча в БЕЛГОРОДЕ» (Live ЦМИ, 12.10.2012)
30 лет! (Репетиция юбилея) (Live Bootleg Спб, Pro vsё Studio 1.06.2019)
30 лет! ГПД – 32! (СПб, Live Aurora Concert Hall, 02.06.2019)
Квартирник у Маргулиса (Москва, НТВ, 25.04.2018)
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