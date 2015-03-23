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Тамара Миансарова
Солнечный круг (Антология советской песни 1962-1963)
Море молодости (Антология советской песни 1970)
Весенний дождь (Антология советской песни 1967)
Я не красавица (Антология советской песни 1968-1969)
Подари мне улыбку (Антология советской песни 1970)
Запись польской ТВ-программа после фестиваля "Сопот-63" (Антология советской песни 1963)
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Пусть всегда будет солнце (Солнечный круг)