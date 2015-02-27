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Георгий Виноградов
Вернулось счастье 2022 Remastered
Как сладко с тобою мне быть 2022 Remastered
Поёт Георгий Виноградов 2022 Remastered
Катюша 2022 Remastered
Всегда за тобою (I'll Follow You Anywhere Anytime)
Гитара ты моя (My Guitar)
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Salt And Pepper
Отцвели уж давно хризантемы в саду (Chrisantemums in the Garden Withered Long Ago)
Gumbo Unplugged (Live)
In the Mid-Nite Hour
The Myth
Muhammad s.a.v