174 Hz Solfeggio Modern Groove (80 Bpm Mix)

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Yovaspir, Solfoo, Code
All Solfeggio to Go
Sideric Day of the Earth 194.71 Hz G
Earth Day 194.19 Hz G
Platonic Year of the Earth 172.06 Hz F
Earth Year 136.10 Hz Cis
Moon - Apsidis Rotation 246.04 Hz B
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174 Hz Solfegioso
174 HZ - Relief From Pain - Single
Baby Lullaby – Sleep Music for Toddlers and Newborns, Soothing Nature Sounds, Calming Hum and White Noise for Infants Bedtime
Музыка для концентрации - Снижение стресса, Звуки природы, Релаксирующая музыка, Учеб и концентрации, Медитация, Спокойствие
Спящий малыш - Фортепианная музыка, Хорошая фоновая музыка, Легкий инструментал, Массаж для детей, Cпокойный сон
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