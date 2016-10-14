Альбом
Around the Island in 80 Shakes
Marmot Music • Музыка мира • 2016
Другие альбомы исполнителя
Legends Of Falsetto - Hawaii's Legendary Voices
2001 Anthology of the Year, Nora Keahi Santos, Lena Machado, Agnes Malabey, Joe Keawe, George Pokina, Benny Kalama, Various Artists, Mabel Kekino, Linda Dela Cruz, John Pi'ilani Watkins, David Kaho'onei, Sally Kahowai Peters, Tina Ka'apana, Myrtle K Hilo, George Kainapau, Andy Cummings, Flora Wapia, Kai Davis, John Keawe Hawaii, Dorothy Kalima, Gabby Pahinui, Bill Ali'iloa Lincoln
2000
Night Club Hula Hawaiian Style - Special Edition - Vintage Hawaiian Treasures Vol. 6
Alfred Apaka, Alice Davis, David Malo, Royal Hawaiian Serenaders, Steppy De Rego, Richard Kauhi Quartet, Benny Kalama, Jules Ah See, The Royal Hawaiians, Ralph Alapai, Various Artists, Mel Peterson, Pua Almeida, The Beach Boys, Thelma Anahu, Joe Diamond, George Kainapau, Tommy Castro, Andy Cummings, The Kalima Brothers, Josephine Ikuwa, Alvin Kaleolani Isaacs, George Archer & His Pagans, George Pokini's Hawaiians, Gabby Pahinui, Bill Aliiloa Lincoln, Randy Oness' Select Hawaiian Serenaders
1995