Naruto Ending Theme (From "Naruto")

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Anime Zing
No. 1 (Season 5 Opening Theme) [From "My Hero Academia Season 5"]
Deal With The Devil ( From "Kakegurui")
Kaibutsu (From "Beastars Season 2")
Pre-Parade (Pure-Re-Do) [From "Toradora!"]
Core Pride (From "Blue Exorcist")
Splash Free (From " Free - Iwastobi Swim Club")
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