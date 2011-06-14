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Альбом
Постер альбома Highway Jazz - Duke Ellington, Vol. 1

Highway Jazz - Duke Ellington, Vol. 1

Duke Ellington

MusiKazoo  • Джаз  • 2011

1

Обложка трека

Anatomy of a Murder (Bande originale du film d'Otto Preminger, Haupe)

Duke Ellington Johnny HodgesPaul Gonsalves

2

Обложка трека

Black Brown and Beige, Part III: Light

Duke EllingtonWilliam Cat AndersonHarold "Shorty" Baker

3

Обложка трека

Black Brown and Beige: Blues In Orbit

Duke EllingtonClark TerryWilliam Cat Anderson

4

Обложка трека

C Jam Blues, V

Duke EllingtonWendell Marshall

5

Обложка трека

East Saint Louis Toodle-Oo

Duke EllingtonClark TerryHarold Baker

6

Обложка трека

In a Mellow Tone - In a Mellotone

Duke EllingtonClark TerryHarold Baker

7

Обложка трека

It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing

Duke EllingtonTaft JordanShelton Hemphill

8

Обложка трека

Just Squeeze Me But Don't Tease Me

Duke Ellington Johnny HodgesHarry "Sweets" EdisonAl HallLes SpannJo Jones

9

Обложка трека

Mood Indigo - Dreamy Blues

Duke EllingtonWilliam Cat AndersonWillie Cook

10

Обложка трека

Satin Doll

Duke EllingtonClark TerryWilliam Cat Anderson

11

Обложка трека

Sophisticated Lady

Duke EllingtonClark TerryHarold Baker

12

Обложка трека

Sweet Georgia Brown

Duke EllingtonWendell Marshall

13

Обложка трека

Take the A Train

Duke EllingtonClark TerryHarold Baker

14

Обложка трека

The Mooche

Duke EllingtonHarold "Shorty" BakerClark Terry

15

Обложка трека

Things Ain't What They Used to Be

Duke EllingtonBen WebsterRay Nance

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