Highway Jazz - Duke Ellington, Vol. 1

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Duke Ellington
1
Duke Ellington Johnny HodgesPaul Gonsalves
2
Duke EllingtonWilliam Cat AndersonHarold "Shorty" Baker
3
Duke EllingtonClark TerryWilliam Cat Anderson
4
Duke EllingtonWendell Marshall
5
Duke EllingtonClark TerryHarold Baker
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7
Duke EllingtonTaft JordanShelton Hemphill
8
Duke Ellington Johnny HodgesHarry "Sweets" EdisonAl HallLes SpannJo Jones
9
Duke EllingtonWilliam Cat AndersonWillie Cook
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Duke EllingtonHarold "Shorty" BakerClark Terry
15
Duke EllingtonBen WebsterRay Nance
JazzOmatic, Vol. 2
JazzOmatic, Vol. 1
Big Bands, 1940-41
1936-1937
Big Bands, 1934-35
Classic Jazz, 1927
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