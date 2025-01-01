Артист
Over The Rainbow (первоначально Purple Rainbow) — супергруппа, о создании которой было впервые объявлено 21 июня 2008 года [1]. В состав Purple Rainbow (таким было её первоначальное название ) вошли: Джо Лин Тёрнер (Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen) — вокал Тони Кэйри (Rainbow, Planet P. Project) — клавишные Бобби Рондинелли (Rainbow, Black Sabbath) — барабаны Крэйг Голди (Dio) — гитара
Альбомы
Face Your Bad Vibes and Now Peace2022 · Over the Rainbow
Peace State Of Mind2022 · Over the Rainbow
No War State Of Mind2022 · Over the Rainbow
H2O2021 · Over the Rainbow
Enlightment2021 · Over the Rainbow
Find Your Vibration2021 · Over the Rainbow
Desert Wind2021 · Over the Rainbow
Snow Land2021 · Over the Rainbow