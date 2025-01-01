Артист
Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Francesca da Rimini: Act III: E Galeotto dice: "Dama, abbiatene (Paolo, Francesca, Chorus)
6:14
Francesca da Rimini: Act III: Abbiamo i suonatori (Le Donne, Chorus)
4:01
Francesca da Rimini: Act II: O sciagura, sciagura! (Francesca, Gianciotto, Malatestino, Chorus)
5:00
Francesca da Rimini: Act II: Paolo! Francesca! (Paolo, Francesca, Il Torrigiano, Il Balestriere, Chorus)
11:04
Francesca da Rimini: Act I: Viene! Viene! Madonna (Le Donne, Francesca, Chorus)
5:44
Francesca da Rimini: Act I: Madonna Francesca! (Le Donne, Francesca, Chorus)
2:40
Francesca da Rimini: Act I: Oime che adesso io provo (Chorus, Francesca)
3:28