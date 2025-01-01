О нас

Артист

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

0 подписчиков

Francesca da Rimini: Act III: E Galeotto dice: "Dama, abbiatene (Paolo, Francesca, Chorus)

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Francesca da Rimini: Act III: E Galeotto dice: "Dama, abbiatene (Paolo, Francesca, Chorus)

Renato Cioni
Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Популярные треки

1

Francesca da Rimini: Act III: E Galeotto dice: "Dama, abbiatene (Paolo, Francesca, Chorus)

Francesca da Rimini: Act III: E Galeotto dice: "Dama, abbiatene (Paolo, Francesca, Chorus)

Renato Cioni

,

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

6:14

2

Francesca da Rimini: Act III: Abbiamo i suonatori (Le Donne, Chorus)

Francesca da Rimini: Act III: Abbiamo i suonatori (Le Donne, Chorus)

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

4:01

3

Francesca da Rimini: Act II: O sciagura, sciagura! (Francesca, Gianciotto, Malatestino, Chorus)

Francesca da Rimini: Act II: O sciagura, sciagura! (Francesca, Gianciotto, Malatestino, Chorus)

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Mario Ferrara

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

5:00

4

Francesca da Rimini: Act II: Paolo! Francesca! (Paolo, Francesca, Il Torrigiano, Il Balestriere, Chorus)

Francesca da Rimini: Act II: Paolo! Francesca! (Paolo, Francesca, Il Torrigiano, Il Balestriere, Chorus)

Renato Cioni

,

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Eno Mucchiutti

,

Claudio Giombi

11:04

5

Francesca da Rimini: Act I: Viene! Viene! Madonna (Le Donne, Francesca, Chorus)

Francesca da Rimini: Act I: Viene! Viene! Madonna (Le Donne, Francesca, Chorus)

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

5:44

6

Francesca da Rimini: Act I: Madonna Francesca! (Le Donne, Francesca, Chorus)

Francesca da Rimini: Act I: Madonna Francesca! (Le Donne, Francesca, Chorus)

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

2:40

7

Francesca da Rimini: Act I: Oime che adesso io provo (Chorus, Francesca)

Francesca da Rimini: Act I: Oime che adesso io provo (Chorus, Francesca)

Franco Capuana

,

Riccardo Zandonai

,

Leyla Gencer

,

Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

3:28

8

Giunto al... Coro

Giunto al... Coro

Daniela Barcellona

,

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

1:29

9

Pace! Fede! Amore

Pace! Fede! Amore

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

5:12

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Артист

Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож