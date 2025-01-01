Артист
Massimo Urbani
Альбомы
302023 · Massimo Urbani
Passion Night2022 · Miro, Massimo Urbani
Live Collection2014 · Sal Nistico, Pepper Adams, Steve Grossman, John Surman, Paolo Pellegatti, Carl Anderson, Massimo Urbani, Harry "Sweet" Edison, Enrico Rava, Art Farmer, Steve Lacy, Fabrizio Bosso, Eddie "Lockjaw" Davis, Antonio Farao
the Nights of the Buescher2009 · Massimo Urbani
Live at JazzBO' 902006 · Romano, D'Andrea, Enrico Rava 5et, Massimo Urbani, Tommaso
Live the Berlin Jazz Days '842004 · Enrico Pieranunzi, Massimo Urbani
Invitation1995 · Massimo Urbani
Via G.T.1994 · Giovanni Tommaso Quintet, Massimo Urbani
Easy To Love1994 · Roberto Gatto, Massimo Urbani, Furio Di Castri, Luca Flores
360 Aeutopia1994 · Cameron Brown, Massimo Urbani, Beaver Harris, Ron Burton
Duet For Yardbird1987 · Massimo Urbani, Mike Melillo
Vicenza 6 Maggio 19841984 · Massimo Urbani
Go Max Go1981 · Massimo Urbani