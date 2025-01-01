О нас

Артист

Massimo Urbani

0 подписчиков

Трек I'Ll Remember April

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

I'Ll Remember April

Massimo Urbani

ТОП АЛЬБОМ

30

Релиз 30
Massimo Urbani
Massimo Urbani и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек I'Ll Remember April

I'Ll Remember April

Massimo Urbani

,

Mike Melillo

5:54

2

Трек Meet You On The Way

Meet You On The Way

Giovanni Tommaso Quintet

,

Massimo Urbani

6:15

3

Трек Sixteen Blues

Sixteen Blues

Giovanni Tommaso Quintet

,

Massimo Urbani

7:53

4

Трек What's New

What's New

Massimo Urbani

,

Mike Melillo

6:48

5

Трек I'll Remember April

I'll Remember April

Massimo Urbani

7:52

6

Трек Out of Nowhere

Out of Nowhere

Massimo Urbani

,

Giovanni Ceccarelli

7:13

7

Трек What's New

What's New

Massimo Urbani

10:18

8

Трек Tender Song

Tender Song

Massimo Urbani

,

Beaver Harris

,

Cameron Brown

,

Ron Burton

8:38

9

Трек Amore, Tojour L'Amour

Amore, Tojour L'Amour

Giovanni Tommaso Quintet

,

Massimo Urbani

4:16

10

Трек Stella By Starlight (Live)

Stella By Starlight (Live)

Enrico Rava 5et

,

Massimo Urbani

11:42

11

Трек Turn Out the Stars (Live)

Turn Out the Stars (Live)

Enrico Pieranunzi

,

Massimo Urbani

6:22

12

Трек My One and Only Love (Live)

My One and Only Love (Live)

Enrico Rava 5et

,

Massimo Urbani

13:38

Альбомы

Релиз 30
302023 · Massimo Urbani
Релиз Passion Night
Passion Night2022 · Miro, Massimo Urbani
Релиз Live Collection
Live Collection2014 · Sal Nistico, Pepper Adams, Steve Grossman, John Surman, Paolo Pellegatti, Carl Anderson, Massimo Urbani, Harry "Sweet" Edison, Enrico Rava, Art Farmer, Steve Lacy, Fabrizio Bosso, Eddie "Lockjaw" Davis, Antonio Farao
Релиз the Nights of the Buescher
the Nights of the Buescher2009 · Massimo Urbani
Релиз Live at JazzBO' 90
Live at JazzBO' 902006 · Romano, D'Andrea, Enrico Rava 5et, Massimo Urbani, Tommaso
Релиз Live the Berlin Jazz Days '84
Live the Berlin Jazz Days '842004 · Enrico Pieranunzi, Massimo Urbani
Релиз Invitation
Invitation1995 · Massimo Urbani
Релиз Via G.T.
Via G.T.1994 · Giovanni Tommaso Quintet, Massimo Urbani
Релиз Easy To Love
Easy To Love1994 · Roberto Gatto, Massimo Urbani, Furio Di Castri, Luca Flores
Релиз 360 Aeutopia
360 Aeutopia1994 · Cameron Brown, Massimo Urbani, Beaver Harris, Ron Burton
Релиз Duet For Yardbird
Duet For Yardbird1987 · Massimo Urbani, Mike Melillo
Релиз Vicenza 6 Maggio 1984
Vicenza 6 Maggio 19841984 · Massimo Urbani
Релиз Go Max Go
Go Max Go1981 · Massimo Urbani

