Артист

Jacques Mars

1 подписчик

Трек Carmen, Act 2: "La belle, un mot" (Escamillo, Carmen, Zuñiga)

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Carmen, Act 2: "La belle, un mot" (Escamillo, Carmen, Zuñiga)

Robert Massard
Jacques Mars
Jacques Mars и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Carmen, Act 2: "La belle, un mot" (Escamillo, Carmen, Zuñiga)

Carmen, Act 2: "La belle, un mot" (Escamillo, Carmen, Zuñiga)

Robert Massard

,

Jacques Mars

,

Orchestre de l'Opéra National de Paris

,

Georges Pretre

1:34

2

Трек Motets pour la chapelle du Roy: Magnificat

Motets pour la chapelle du Roy: Magnificat

Orchestre Jean-François Paillard

,

Louis Fremaux

,

Chorale Philippe Caillard

,

Jocelyne Chamonin

,

Gladys Felix

,

André Mallabrera

,

André Meurant

,

Georges Abdoun

,

Daniel Marty

,

Jacques Mars

14:47

3

Трек Les pêcheurs de perles, Act II, Scene 4: "Dans cet asile sacré" (Nourabad, Chœur)

Les pêcheurs de perles, Act II, Scene 4: "Dans cet asile sacré" (Nourabad, Chœur)

Orchestre Du Théatre National De L'Opéra Comique

,

Pierre Dervaux

,

Jacques Mars

,

Choeur du Théâtre national de l'Opéra-Comique

2:28

4

Трек Motets pour la chapelle du Roy: Benedictus Dominus

Motets pour la chapelle du Roy: Benedictus Dominus

Orchestre Jean-François Paillard

,

Louis Fremaux

,

Chorale Philippe Caillard

,

Jocelyne Chamonin

,

Gladys Felix

,

André Mallabrera

,

André Meurant

,

Georges Abdoun

,

Daniel Marty

,

Jacques Mars

17:35

5

Трек Le roi d'Ys, Act II, Scene 2: "Perdu, je suis perdu" (Karnac, Margared, Saint Corentin, Choir)

Le roi d'Ys, Act II, Scene 2: "Perdu, je suis perdu" (Karnac, Margared, Saint Corentin, Choir)

Andre Cluytens

,

Jean Borthayre

,

Rita Gorr

,

Jacques Mars

,

Choeur National de la Radiodiffusion Française

8:14

6

Трек Les pêcheurs de perles, Act II: "L'ombre descend des cieux" (Chœur, Leïla, Nourabad)

Les pêcheurs de perles, Act II: "L'ombre descend des cieux" (Chœur, Leïla, Nourabad)

Orchestre Du Théatre National De L'Opéra Comique

,

Pierre Dervaux

,

Chœur du Théâtre national de l'Opéra-Comique

,

Janine Micheau

,

Jacques Mars

7:20

7

Трек Les pêcheurs de perles, Act I: "Le ciel est bleu" (Chœur, Nadir, Nourabad)

Les pêcheurs de perles, Act I: "Le ciel est bleu" (Chœur, Nadir, Nourabad)

Orchestre Du Théatre National De L'Opéra Comique

,

Pierre Dervaux

,

Chœur du Théâtre national de l'Opéra-Comique

,

Nicolai Gedda

,

Jacques Mars

1:55

8

Трек Quatrième livre de motets, No. 2 "Exultate Deo": Récitatif à deux basses. "Laudem dicite"

Quatrième livre de motets, No. 2 "Exultate Deo": Récitatif à deux basses. "Laudem dicite"

Orchestre de la Société Philharmonique De Paris

,

Eugene Bigot

,

Maurice Duruflé

,

Julien Boileau

,

Jacques Mars

4:09

9

Трек Motets pour la chapelle du Roy: Nisi Dominus

Motets pour la chapelle du Roy: Nisi Dominus

Orchestre Jean-François Paillard

,

Louis Fremaux

,

Chorale Philippe Caillard

,

Jocelyne Chamonin

,

Gladys Felix

,

André Mallabrera

,

André Meurant

,

Georges Abdoun

,

Daniel Marty

,

Jacques Mars

11:26

10

Трек Le Dialogue des Carmélites, Acte III, Scène 1: Citoyennes, nous vous félicitons

Le Dialogue des Carmélites, Acte III, Scène 1: Citoyennes, nous vous félicitons

Jacques Mars

,

Régine Crespin

,

Rita Gorr

4:02

11

Трек Motets pour la chapelle du Roy: Magnificat

Motets pour la chapelle du Roy: Magnificat

Orchestre Jean-François Paillard

,

Louis Fremaux

,

Chorale Philippe Caillard

,

Jocelyne Chamonin

,

Gladys Felix

,

André Mallabrera

,

André Meurant

,

Georges Abdoun

,

Daniel Marty

,

Jacques Mars

14:45

Похожие артисты

Jacques Mars
Артист

Jacques Mars

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож