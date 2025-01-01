О нас

Артист

Eko Fresh

13 подписчиков

Екрем родился 3 сентября 1983 года в Монхенгландбаге. Воспитывался без отца. Читать рэп начал в 14 лет. После 10 класса бросил школу и начал работать в обувном магазине. В 2001 году он подписал контракт с Optik Records. В 2002 году он покинул его и подписал договор с Sony BMG. После этого Эко начал работу над своим дебютным альбомом. «Ich bin jung und brauche das Geld» вышел в 2003 году. В 2004 году рэппер создал свою собственную звукозаписывающую компанию German Dream Entertainment и выпустил альбом «Dünya Dönüyor - Die Welt dreht sich».
Трек Gheddo

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Gheddo

Eko Fresh

ТОП АЛЬБОМ

Abi

Релиз Abi
Eko Fresh
Волна по артисту
Eko Fresh и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Gheddo

Gheddo

Eko Fresh

,

Bushido

3:49

2

Трек Yes

Yes

Umut Timur

,

Eko Fresh

3:27

3

Трек Skit

Skit

Eko Fresh

,

Bushido

1:00

4

Трек Futurama

Futurama

Tumen

,

Eko Fresh

,

J.J.

2:54

5

Трек Mahalle

Mahalle

Uzi

,

Eko Fresh

2:32

6

Трек Millionär 2021

Millionär 2021

Die Prinzen

,

Eko Fresh

,

Mo-Trip

3:21

7

Трек Was wird aus uns

Was wird aus uns

Olexesh

,

Eko Fresh

4:05

8

Трек Mimimi Takeover (SaMTV Unplugged)

Mimimi Takeover (SaMTV Unplugged)

Samy Deluxe

,

Afrob

,

Eko Fresh

,

Mo-Trip

,

Chefket

8:33

9

Трек International Nightmare

International Nightmare

Eko Fresh

,

Vado

,

Hidra

,

Nature

,

Chris Rivers

,

Kamufle

,

Ayben

5:04

10

Трек Danke Ek!

Danke Ek!

Eko Fresh

3:24

11

Трек Mach kein Politik

Mach kein Politik

Eko Fresh

4:39

12

Трек Mund auf, ich komme

Mund auf, ich komme

Eko Fresh

3:31

Альбомы

Релиз Bora EP
Bora EP2022 · Eko Fresh
Релиз Jetzt kommen wir auf die Sachen (ReMaster)
Jetzt kommen wir auf die Sachen (ReMaster)2022 · Eko Fresh
Релиз Abi
Abi2021 · Eko Fresh
Релиз 2020 Bars (The Goat)
2020 Bars (The Goat)2020 · Eko Fresh
Релиз Legende (Best Of)
Legende (Best Of)2018 · Eko Fresh
Релиз Freezy
Freezy2016 · Eko Fresh
Релиз Kurz Vor Freezy
Kurz Vor Freezy2016 · Eko Fresh
Релиз Bars über Nacht EP
Bars über Nacht EP2015 · Eko Fresh
Релиз Deutscher Traum
Deutscher Traum2014 · Eko Fresh
Релиз Gheddo Reloaded
Gheddo Reloaded2014 · Eko Fresh
Релиз Es brennt
Es brennt2014 · Eko Fresh
Релиз Fettsackstyle
Fettsackstyle2014 · Eko Fresh
Релиз 1000 Bars
1000 Bars2014 · Eko Fresh

