Екрем родился 3 сентября 1983 года в Монхенгландбаге. Воспитывался без отца. Читать рэп начал в 14 лет. После 10 класса бросил школу и начал работать в обувном магазине. В 2001 году он подписал контракт с Optik Records. В 2002 году он покинул его и подписал договор с Sony BMG. После этого Эко начал работу над своим дебютным альбомом. «Ich bin jung und brauche das Geld» вышел в 2003 году. В 2004 году рэппер создал свою собственную звукозаписывающую компанию German Dream Entertainment и выпустил альбом «Dünya Dönüyor - Die Welt dreht sich».
Bora EP2022 · Eko Fresh
Jetzt kommen wir auf die Sachen (ReMaster)2022 · Eko Fresh
Abi2021 · Eko Fresh
2020 Bars (The Goat)2020 · Eko Fresh
Legende (Best Of)2018 · Eko Fresh
Freezy2016 · Eko Fresh
Kurz Vor Freezy2016 · Eko Fresh
Bars über Nacht EP2015 · Eko Fresh
Deutscher Traum2014 · Eko Fresh
Gheddo Reloaded2014 · Eko Fresh
Es brennt2014 · Eko Fresh
Fettsackstyle2014 · Eko Fresh
1000 Bars2014 · Eko Fresh