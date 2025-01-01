Артист
Ludus Modalis
Lassus: Biographie musicale, Vol. 1 (Années de jeunesse)2023 · Orlande de Lassus, Ludus Modalis, Bruno Boterf
Lejeune: Dix Pseaumes de David2023 · Claude Le Jeune, Ludus Modalis, Bruno Boterf
De L'Estocart: Deux cœurs aimants2023 · Paschal de L'Estocart, Ludus Modalis
Monteverdi: Vespro della Beata Vergine2018 · Ludus Modalis, Bruno Boterf
Guillaume Costeley: Mignonne allons voir si la rose2013 · Guillaume Costeley, Ludus Modalis, Bruno Boterf
Roland de Lassus : Biographie musicale, vol. 1. Années de jeunesse2011 · Ludus Modalis, Bruno Boterf