Артист

Ludus Modalis

0 подписчиков

Трек Hor qui son lasso e voglio esser

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Hor qui son lasso e voglio esser

Orlande de Lassus

ТОП АЛЬБОМ

De L'Estocart: Deux cœurs aimants

Релиз De L'Estocart: Deux cœurs aimants
Ludus Modalis
Популярные треки

1

Трек Hor qui son lasso e voglio esser

Hor qui son lasso e voglio esser

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

2:11

2

Трек Vostro fui

Vostro fui

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

1:36

3

Трек Peccavi quid faciam tibi

Peccavi quid faciam tibi

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

4:13

4

Трек Del freddo Rheno

Del freddo Rheno

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

8:09

5

Трек Non ha tante serene

Non ha tante serene

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

9:34

6

Трек Las, voulez vous qu'une personne chante

Las, voulez vous qu'une personne chante

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

1:56

7

Трек O occhi manza mia

O occhi manza mia

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

2:43

8

Трек Inclina Domine

Inclina Domine

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

3:29

9

Трек Audi dulcis amica mea

Audi dulcis amica mea

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

3:52

10

Трек Quando'l voler

Quando'l voler

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

3:08

11

Трек Las, voulez vous qu'une personne chante

Las, voulez vous qu'une personne chante

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

1:55

12

Трек En espoir vis et crainte me tourmente

En espoir vis et crainte me tourmente

Orlande de Lassus

,

Ludus Modalis

,

Bruno Boterf

1:20

Альбомы

Релиз Lassus: Biographie musicale, Vol. 1 (Années de jeunesse)
Lassus: Biographie musicale, Vol. 1 (Années de jeunesse)2023 · Orlande de Lassus, Ludus Modalis, Bruno Boterf
Релиз Lejeune: Dix Pseaumes de David
Lejeune: Dix Pseaumes de David2023 · Claude Le Jeune, Ludus Modalis, Bruno Boterf
Релиз De L'Estocart: Deux cœurs aimants
De L'Estocart: Deux cœurs aimants2023 · Paschal de L'Estocart, Ludus Modalis
Релиз Monteverdi: Vespro della Beata Vergine
Monteverdi: Vespro della Beata Vergine2018 · Ludus Modalis, Bruno Boterf
Релиз Guillaume Costeley: Mignonne allons voir si la rose
Guillaume Costeley: Mignonne allons voir si la rose2013 · Guillaume Costeley, Ludus Modalis, Bruno Boterf
Релиз Roland de Lassus : Biographie musicale, vol. 1. Années de jeunesse
Roland de Lassus : Biographie musicale, vol. 1. Années de jeunesse2011 · Ludus Modalis, Bruno Boterf

Похожие артисты

Ludus Modalis
Артист

Ludus Modalis

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож