Tomas Breton

1
La Verbena de la Paloma (Remasterizado): Cancion de Julian (Tambien la Gente del Pueblo) [Remasterizado]
4:14
2
4:36
3
La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Habanera-Concertante (Remasterizado)
4:08
4
La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Escena (Remasterizado)
2:08
5
7:56
6
La Verbena de la Paloma, Act I: Mazurka (Casta, Susana, Antonia, Hilarión)
2:23
7
La Verbena de la Paloma, Act I: Gigolettes et Don Hilarón (Hilarón, Casta, Susana, Antonia)
2:20
8
La Verbena de la Paloma, Act I: Nocturno (Sereno, Guardia 1, Guardia 2)
4:19
9
La Verbena de la Paloma, Act I: Soledad (Cantaora, Guardia 1, Guardia 2, Antonia, Casta, Susana, Vecina, Vecino)
6:11
10
La Verbena de la Paloma, Act I: Couplets de Don Hilarión (Hilarón)
3:36
11
La Verbena de la Paloma, Act I: La Virgen de la Paloma (Chœur)
1:25
12
La Verbena de la Paloma, Act I: Chanson de Julián (Julián, Rita, Hilarión, Sebastián, Tabernero, Mozos, Portero, Portera, Chœur)
4:32