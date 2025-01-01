О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Популярные треки

1

Трек La Verbena de la Paloma (Remasterizado): Cancion de Julian (Tambien la Gente del Pueblo) [Remasterizado]

La Verbena de la Paloma (Remasterizado): Cancion de Julian (Tambien la Gente del Pueblo) [Remasterizado]

Tomas Breton

,

Various Artists

4:14

2

Трек La Verbena de la Paloma: Habanera Concertante

La Verbena de la Paloma: Habanera Concertante

Plácido Domingo

,

Maria Bayo

,

Orquesta Sinfonica De Tenerife

,

Antonio Ros Marbà

,

Rafael Castejon

,

Raquel Pierotti

,

Ana Ma Amengual

,

Silvia Tro

,

Alfonso Echeverrià

,

Juan Jesùs Rodriguez

,

Enrique Baquerizo

,

Coro De La Comunidad De Madrid

,

Tomas Breton

4:36

3

Трек La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Habanera-Concertante (Remasterizado)

La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Habanera-Concertante (Remasterizado)

Tomas Breton

,

Various Artists

4:08

4

Трек La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Escena (Remasterizado)

La Verbena de la Paloma (Parte II) [Remasterizado]: Escena (Remasterizado)

Tomas Breton

,

Various Artists

2:08

5

Трек La Dolores

La Dolores

Enrique Granados

,

Geronimo Gimenez

,

Tomas Breton

,

Pablo Luna

,

Ruperto Chapi

,

Orquesta de Camara de Madrid

,

Ataulfo Argenta

7:56

6

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Mazurka (Casta, Susana, Antonia, Hilarión)

La Verbena de la Paloma, Act I: Mazurka (Casta, Susana, Antonia, Hilarión)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Maria Bayo

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Rafael Castejon

,

Silvia Tro

,

Ana M. Amengual

2:23

7

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Gigolettes et Don Hilarón (Hilarón, Casta, Susana, Antonia)

La Verbena de la Paloma, Act I: Gigolettes et Don Hilarón (Hilarón, Casta, Susana, Antonia)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Maria Bayo

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Rafael Castejon

,

Silvia Tro

,

Ana M. Amengual

2:20

8

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Nocturno (Sereno, Guardia 1, Guardia 2)

La Verbena de la Paloma, Act I: Nocturno (Sereno, Guardia 1, Guardia 2)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Alberto Rios

,

Enrique Baquerizo

,

Juan Jesùs Rodriguez

4:19

9

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Soledad (Cantaora, Guardia 1, Guardia 2, Antonia, Casta, Susana, Vecina, Vecino)

La Verbena de la Paloma, Act I: Soledad (Cantaora, Guardia 1, Guardia 2, Antonia, Casta, Susana, Vecina, Vecino)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Maria Bayo

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Alberto Rios

,

Juan Jesùs Rodriguez

,

Milagros Martin

,

Silvia Tro

,

Ana M. Amengual

,

Carmen Campos Ros

,

Alfredo Garcia Huerga

6:11

10

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Couplets de Don Hilarión (Hilarón)

La Verbena de la Paloma, Act I: Couplets de Don Hilarión (Hilarón)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Rafael Castejon

3:36

11

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: La Virgen de la Paloma (Chœur)

La Verbena de la Paloma, Act I: La Virgen de la Paloma (Chœur)

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Miguel Groba

,

Coro De La Comunidad De Madrid

1:25

12

Трек La Verbena de la Paloma, Act I: Chanson de Julián (Julián, Rita, Hilarión, Sebastián, Tabernero, Mozos, Portero, Portera, Chœur)

La Verbena de la Paloma, Act I: Chanson de Julián (Julián, Rita, Hilarión, Sebastián, Tabernero, Mozos, Portero, Portera, Chœur)

Plácido Domingo

,

Orquesta Sinfónica de Madrid

,

Tomas Breton

,

Antoni Ros-Marba

,

Miguel Groba

,

Raquel Pierotti

,

Coro De La Comunidad De Madrid

,

Luisa Maesso

,

Ramon de Andres

,

Jesús Castejón

,

Alfonso Echeverrià

,

Rafael Castejon

,

Juan Jesùs Rodriguez

,

Martin Grijalba

4:32

Альбомы

Релиз Milestones of a Conductor Legend: Ataúlfo Argenta, Vol. 8
Milestones of a Conductor Legend: Ataúlfo Argenta, Vol. 82019 · Tomas Breton, Gran Orquesta Sinfonica, Ataulfo Argenta
Релиз Alfredo Kraus - La Verbena de la Paloma
Alfredo Kraus - La Verbena de la Paloma2015 · Ricardo de la Vega, Tomas Breton, Ataulfo Argenta, Gran Orquesta Sinfonica
Релиз Breton, T.: Piano Trio in E Major / 4 Spanish Pieces (Lom Piano Trio)
Breton, T.: Piano Trio in E Major / 4 Spanish Pieces (Lom Piano Trio)2008 · Tomas Breton, LOM Piano Trio
Релиз Conchita Supervia & The Gypsies
Conchita Supervia & The Gypsies2000 · Federico Moreno Torroba, Amadeo Vives, Ruperto Chapi, Geronimo Gimenez, Tomas Breton, Pablo Luna, Jose Serrano, Alonso Mudarra, Joaquín Valverde, Joaquín Gaztambide, Juan Manen, Conchita Supervia, Gypsies
Релиз La Verbena De La Paloma
La Verbena De La Paloma2000 · Tomas Breton, Ataulfo Argenta, Madrid Concert Orchestra
Релиз Preludios E Intermedios, No. 1
Preludios E Intermedios, No. 12000 · Enrique Granados, Geronimo Gimenez, Tomas Breton, Pablo Luna, Ruperto Chapi, Orquesta de Camara de Madrid, Ataulfo Argenta
Релиз Preludios e Intermedios No. 2
Preludios e Intermedios No. 22000 · Reveriano Soutullo, Tomas Breton, Alfredo Barbieri, Amadeo Vives, Jose Maria Usanizaga, Joaquín Valverde Durán, Rafael Caballero, Orquesta de Camara de Madrid, Ataulfo Argenta
Релиз La Verbena de la Paloma
La Verbena de la Paloma1996 · Tomas Breton, Various Artists
Релиз La Verbena de la Paloma
La Verbena de la Paloma1994 · Orquesta Sinfónica de Madrid, Tomas Breton, Antoni Ros-Marba, Miguel Groba, Coro De La Comunidad De Madrid

Похожие артисты

Tomas Breton
Артист

Tomas Breton

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож