Артист
MercyMe
90 подписчиков
Барт Миллард родился в Гринвилле (штат Техас). В детстве он увлекался американским футболом, а поскольку увлечение было семейным, на Барта, как на футболиста, возлагали большие надежды. Но в средней школе юноша сломал лодыжку, в итоге футбольная карьера для него закончилась, хотя за мощную комплекцию и высокий рост парень обязан именно спорту. Барт постепенно переключился на гольф, в который и играет время от времени и сегодня. Лишившись возможности стать звездным футболистом, юный Миллард попробовал себя певцом в церковном хоре, что помогло ему откопать свой зарытый талант.
Волна по артисту
MercyMe и другие похожие артисты
Альбомы
Wonder & Awe2025 · MercyMe
Almost There2023 · MercyMe
inhale (exhale)2021 · MercyMe
I Can Only Imagine (The Very Best of Mercyme)2018 · MercyMe
Lifer2017 · MercyMe
Mercyme, It's Christmas!2015 · MercyMe
Welcome to the New2014 · MercyMe
Welcome to the New2014 · MercyMe
Almost There (Platinum Edition)2014 · MercyMe
Coming Up to Breathe (Acoustic)2014 · MercyMe
Almost There2014 · MercyMe
The Generous Mr. Lovewell2014 · MercyMe
The Worship Sessions2013 · MercyMe
The Worship Sessions2012 · MercyMe
The Hurt & The Healer2012 · MercyMe