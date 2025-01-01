О нас

Артист

MercyMe

90 подписчиков

Барт Миллард родился в Гринвилле (штат Техас). В детстве он увлекался американским футболом, а поскольку увлечение было семейным, на Барта, как на футболиста, возлагали большие надежды. Но в средней школе юноша сломал лодыжку, в итоге футбольная карьера для него закончилась, хотя за мощную комплекцию и высокий рост парень обязан именно спорту. Барт постепенно переключился на гольф, в который и играет время от времени и сегодня. Лишившись возможности стать звездным футболистом, юный Миллард попробовал себя певцом в церковном хоре, что помогло ему откопать свой зарытый талант.
Трек I Can Only Imagine

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

I Can Only Imagine

MercyMe

ТОП АЛЬБОМ

Almost There

Релиз Almost There
MercyMe
MercyMe и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек I Can Only Imagine

I Can Only Imagine

MercyMe

4:08

2

Трек Finish What He Started

Finish What He Started

MercyMe

4:28

3

Трек Even If

Even If

MercyMe

4:15

4

Трек Flawless

Flawless

MercyMe

4:15

5

Трек You Don't Care at All

You Don't Care at All

MercyMe

3:05

6

Трек Hosanna

Hosanna

MercyMe

4:14

7

Трек Lifer

Lifer

MercyMe

3:21

8

Трек Word of God Speak

Word of God Speak

MercyMe

3:09

9

Трек I See Love

I See Love

Third Day

,

Steven Curtis Chapman

,

MercyMe

4:11

10

Трек Greater

Greater

MercyMe

4:07

11

Трек Move

Move

MercyMe

2:58

12

Трек I Can Only Imagine

I Can Only Imagine

MercyMe

4:10

Альбомы

Релиз Wonder & Awe
Wonder & Awe2025 · MercyMe
Релиз Almost There
Almost There2023 · MercyMe
Релиз inhale (exhale)
inhale (exhale)2021 · MercyMe
Релиз I Can Only Imagine (The Very Best of Mercyme)
I Can Only Imagine (The Very Best of Mercyme)2018 · MercyMe
Релиз Lifer
Lifer2017 · MercyMe
Релиз Mercyme, It's Christmas!
Mercyme, It's Christmas!2015 · MercyMe
Релиз Welcome to the New
Welcome to the New2014 · MercyMe
Релиз Welcome to the New
Welcome to the New2014 · MercyMe
Релиз Almost There (Platinum Edition)
Almost There (Platinum Edition)2014 · MercyMe
Релиз Coming Up to Breathe (Acoustic)
Coming Up to Breathe (Acoustic)2014 · MercyMe
Релиз Almost There
Almost There2014 · MercyMe
Релиз The Generous Mr. Lovewell
The Generous Mr. Lovewell2014 · MercyMe
Релиз The Worship Sessions
The Worship Sessions2013 · MercyMe
Релиз The Worship Sessions
The Worship Sessions2012 · MercyMe
Релиз The Hurt & The Healer
The Hurt & The Healer2012 · MercyMe

