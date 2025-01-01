Mimetic – швейцарско-французский проект Mimetic стоит особняком на современной электронно-индустриальной сцене. Каждый релиз Жерома Судана выходит под новым именем, общим для всех них остается только слово Mimetic, к которому добавляется еще одно слово, выражающее или уточняющее суть данного конкретного релиза. Mimetic Mute, Mimetic Tale, Mimetic Under Pressure – вот некоторые из названий-псевдонимов, которые придумывал для своих дисков Жером.