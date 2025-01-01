О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Артист

Mimetic

2 подписчика

Mimetic – швейцарско-французский проект Mimetic стоит особняком на современной электронно-индустриальной сцене. Каждый релиз Жерома Судана выходит под новым именем, общим для всех них остается только слово Mimetic, к которому добавляется еще одно слово, выражающее или уточняющее суть данного конкретного релиза. Mimetic Mute, Mimetic Tale, Mimetic Under Pressure – вот некоторые из названий-псевдонимов, которые придумывал для своих дисков Жером.
Трек Maidenhead

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Maidenhead

Mimetic

ТОП АЛЬБОМ

Where I Will Never Go

Релиз Where I Will Never Go
Mimetic
Mimetic и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Maidenhead

Maidenhead

Mimetic

5:44

2

Трек Deepfakes (2019)

Deepfakes (2019)

Mimetic

7:17

3

Трек Epilog

Epilog

Mimetic

3:04

4

Трек Gone

Gone

Mimetic

7:46

5

Трек Emmanuelle (Paul Kendall Remix)

Emmanuelle (Paul Kendall Remix)

Mimetic

,

Kangding Ray

5:07

6

Трек Cyanure (Remix)

Cyanure (Remix)

Mimetic

6:00

7

Трек Sweet Agony

Sweet Agony

Mimetic

6:00

8

Трек Gone (ManuHeme RMX)

Gone (ManuHeme RMX)

Mimetic

7:12

9

Трек When We Were YπY

When We Were YπY

Mimetic

,

Ah Cama

8:49

10

Трек Deepfakes

Deepfakes

Mimetic

7:17

11

Трек 33-Untitled

33-Untitled

Mimetic

3:20

12

Трек Mimetic Fast Forward (Remix)

Mimetic Fast Forward (Remix)

Mimetic

,

Fast Forward

5:09

Альбомы

Релиз Overrated
Overrated2023 · Mimetic
Релиз Rvstd1:1998-2019
Rvstd1:1998-20192019 · Mimetic
Релиз Where We Will Never Go
Where We Will Never Go2013 · Mimetic
Релиз SUVMI
SUVMI2006 · Spies, Holeg, Mimetic, Spies Under Von Magnet Influence, Von Magnet
Релиз Sensitive
Sensitive2002 · Mimetic
Релиз Sound A
Sound A2002 · Mimetic

Похожие артисты

Mimetic
