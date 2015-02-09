Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
24 Caprices pour violon seul, Op. 1: No. 4 in C Minor, Maestoso
1 лайк
Другие альбомы артиста
Paganini: Violin Concerto in D Major, Op. 6 by Michael Rabin2022 · Альбом · Michael Rabin
Paganini by Michael Rabin: 24 Caprices Op.12021 · Альбом · Michael Rabin
Artur Balsam plays Brahms, Beethoven, Mozart, Strauss, Hindemith, Clementi, CPe Bach, Paganini, Hummel, Ravel, Debussy2021 · Альбом · Artur Balsam
André Cluytens - Rarities2021 · Альбом · New York Philharmonic
Michael Rabin, Vol. 2: 6 Violin Concertos (Live)2017 · Альбом · Michael Rabin
Michael Rabin, Vol. 3: Mozart & Tchaikovsky Concertos (Live)2017 · Альбом · Michael Rabin
Classical Violin Giants, Vol. 82016 · Альбом · Yehudi Menuhin
Paganini: 24 Caprices pour violon seul2015 · Альбом · Michael Rabin
An Evening at the Hollywood Bowl2015 · Альбом · Michael Rabin
Niccolò Paganini: 24 Caprices for Solo Violin, Opus1 (1958)2015 · Альбом · Michael Rabin
The Magic Bow (Stereo Version)2015 · Альбом · Michael Rabin
Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Stereo Version)2015 · Альбом · Michael Rabin
Paganini: Concerto pour violon No. 1 (Mono Version)2014 · Сингл · Michael Rabin
Tchaikovsky: Violin Concerto, Op. 35, Ivry Gitlis vs. Michael Rabin (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Ivry Gitlis
Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Mono Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Mono Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Stereo Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Paganini: 24 Caprices pour violon seul2013 · Альбом · Michael Rabin
L'archet magique (Mono Version)2013 · Альбом · Michael Rabin
Classical Masters 1954-19602012 · Альбом · Michael Rabin