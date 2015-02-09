О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michael Rabin

Michael Rabin

Трек  ·  2015

24 Caprices pour violon seul, Op. 1: No. 4 in C Minor, Maestoso

1 лайк

Michael Rabin

Исполнитель

Michael Rabin

Трек 24 Caprices pour violon seul, Op. 1: No. 4 in C Minor, Maestoso

#

Название

Альбом

1

Трек 24 Caprices pour violon seul, Op. 1: No. 4 in C Minor, Maestoso

24 Caprices pour violon seul, Op. 1: No. 4 in C Minor, Maestoso

Michael Rabin

Best of Paganini

6:19

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Paganini: Violin Concerto in D Major, Op. 6 by Michael Rabin
Paganini: Violin Concerto in D Major, Op. 6 by Michael Rabin2022 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini by Michael Rabin: 24 Caprices Op.1
Paganini by Michael Rabin: 24 Caprices Op.12021 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Artur Balsam plays Brahms, Beethoven, Mozart, Strauss, Hindemith, Clementi, CPe Bach, Paganini, Hummel, Ravel, Debussy
Artur Balsam plays Brahms, Beethoven, Mozart, Strauss, Hindemith, Clementi, CPe Bach, Paganini, Hummel, Ravel, Debussy2021 · Альбом · Artur Balsam
Релиз André Cluytens - Rarities
André Cluytens - Rarities2021 · Альбом · New York Philharmonic
Релиз Michael Rabin, Vol. 2: 6 Violin Concertos (Live)
Michael Rabin, Vol. 2: 6 Violin Concertos (Live)2017 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Michael Rabin, Vol. 3: Mozart & Tchaikovsky Concertos (Live)
Michael Rabin, Vol. 3: Mozart & Tchaikovsky Concertos (Live)2017 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Classical Violin Giants, Vol. 8
Classical Violin Giants, Vol. 82016 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Paganini: 24 Caprices pour violon seul
Paganini: 24 Caprices pour violon seul2015 · Альбом · Michael Rabin
Релиз An Evening at the Hollywood Bowl
An Evening at the Hollywood Bowl2015 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Niccolò Paganini: 24 Caprices for Solo Violin, Opus1 (1958)
Niccolò Paganini: 24 Caprices for Solo Violin, Opus1 (1958)2015 · Альбом · Michael Rabin
Релиз The Magic Bow (Stereo Version)
The Magic Bow (Stereo Version)2015 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Stereo Version)
Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Stereo Version)2015 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini: Concerto pour violon No. 1 (Mono Version)
Paganini: Concerto pour violon No. 1 (Mono Version)2014 · Сингл · Michael Rabin
Релиз Tchaikovsky: Violin Concerto, Op. 35, Ivry Gitlis vs. Michael Rabin (Compare 2 Versions)
Tchaikovsky: Violin Concerto, Op. 35, Ivry Gitlis vs. Michael Rabin (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Ivry Gitlis
Релиз Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Mono Version)
Paganini: 24 Caprices pour violon seul (Mono Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Mono Version)
Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Mono Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Stereo Version)
Paganini & Wieniawski: Concertos pour violon (Stereo Version)2014 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Paganini: 24 Caprices pour violon seul
Paganini: 24 Caprices pour violon seul2013 · Альбом · Michael Rabin
Релиз L'archet magique (Mono Version)
L'archet magique (Mono Version)2013 · Альбом · Michael Rabin
Релиз Classical Masters 1954-1960
Classical Masters 1954-19602012 · Альбом · Michael Rabin

Похожие артисты

Michael Rabin
Артист

Michael Rabin

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР
Артист

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР

Николай Назаров
Артист

Николай Назаров

Оркестр кинематографии п/у Юрия Силантьева
Артист

Оркестр кинематографии п/у Юрия Силантьева

Оркестр Ленинградской филармонии
Артист

Оркестр Ленинградской филармонии

Carl Michalski
Артист

Carl Michalski

Marc Reift
Артист

Marc Reift

Образцовый оркестр военно-морского флота СССР
Артист

Образцовый оркестр военно-морского флота СССР

Harry James
Артист

Harry James

Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана
Артист

Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана

духовой оркестр Министерства обороны СССР
Артист

духовой оркестр Министерства обороны СССР

Духовой оркестр Санкт-Петербурга
Артист

Духовой оркестр Санкт-Петербурга

Оркестр кинематографии при киностудии Мосфильм
Артист

Оркестр кинематографии при киностудии Мосфильм