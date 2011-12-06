Информация о правообладателе: aabaa
Трек · 2011
O du Fröhliche
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Collegium musicum. Hommage a j.S. Bach2020 · Сингл · Collegium Musicum
Tradycyjne Polskie Koledy / Traditional Polish Christmas Carols2011 · Альбом · Collegium Musicum
Speak, Memory2010 · Альбом · Collegium Musicum
Harp's Compositions and Interpretations2009 · Альбом · Dominique Patrouilleau
The Most Beautiful German Christmas Songs2005 · Сингл · Collegium Musicum
Die schönsten deutschen Weihnachtslieder2005 · Сингл · Collegium Musicum
Paisiello: Daunia Felice (La)2000 · Альбом · Federico Guglielmo
Paessler: Works for Clarinet and Orchestra2000 · Альбом · Walter Themel
Trinity Mass1997 · Альбом · Harvard-Radcliffe Orchestra
Mayr: Passio Domini Jesu Christi, Canzoni e arie da camera1994 · Альбом · Ernesto Palacio
Bach Collection, Harpsichord Concertos BWV 1056-1057-10581990 · Альбом · Collegium Musicum
Bach Collection, Harpsichord Concertos BWV 1054-10551990 · Альбом · Collegium Musicum
Bach Collection, Harpsichord Concertos BWV 1052-10531990 · Альбом · Collegium Musicum
Divergencie1981 · Альбом · Collegium Musicum
On a ona1979 · Альбом · Collegium Musicum
Continuo1977 · Альбом · Collegium Musicum
Marián Varga & Collegium Musicum1975 · Альбом · Collegium Musicum
Live1973 · Альбом · Collegium Musicum
Konvergencie1971 · Альбом · Collegium Musicum
Collegium Musicum1971 · Альбом · Collegium Musicum