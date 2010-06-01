О нас

Информация о правообладателе: Menuetto Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Romance in F Minor for Violin and Orchestra
Romance in F Minor for Violin and Orchestra2023 · Сингл · Antonín Dvořák
Релиз Classical Masterpieces - Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 & Mazurkas
Classical Masterpieces - Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 & Mazurkas2022 · Альбом · Marián Pivka
Релиз Ludwig van Beethoven: Symphony no. 9 Op. 125 in D minor, 'Choral'
Ludwig van Beethoven: Symphony no. 9 Op. 125 in D minor, 'Choral'2021 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз Ludwig van Beethoven: Symphony no. 3 Op. 55 (Eroica)- Symphony no. 8 Op. 93
Ludwig van Beethoven: Symphony no. 3 Op. 55 (Eroica)- Symphony no. 8 Op. 932021 · Альбом · Slovenská filharmónia
Релиз Two Tchaikovsky Concertos (feat. Vladimir Spivakov & Zdenek Kosler)
Two Tchaikovsky Concertos (feat. Vladimir Spivakov & Zdenek Kosler)2021 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз Beethoven's Emperor Concerto
Beethoven's Emperor Concerto2021 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз Brahms: Symphony No. 1 - Tragic Overture - Academic Festival Overture
Brahms: Symphony No. 1 - Tragic Overture - Academic Festival Overture2021 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз Green Edition - Beethoven: 6 String Quartets, Op. 18, No. 2 & Piano Concerto No. 5, Op. 73
Green Edition - Beethoven: 6 String Quartets, Op. 18, No. 2 & Piano Concerto No. 5, Op. 732020 · Альбом · Libor Pesek
Релиз Green Edition - Beethoven: 6 String Quartets, Op. 18 No. 1 & Piano Concerto No. 5, Op. 73
Green Edition - Beethoven: 6 String Quartets, Op. 18 No. 1 & Piano Concerto No. 5, Op. 732020 · Альбом · Slovenská filharmónia
Релиз Red Edition - Beethoven: Grosse Fuge, Op. 133 & Piano Concerto No. 5, Op. 73
Red Edition - Beethoven: Grosse Fuge, Op. 133 & Piano Concerto No. 5, Op. 732020 · Альбом · Peter Toperczer
Релиз Red Edition - Beethoven: String Quartet No. 15 & Piano Concerto No. 5
Red Edition - Beethoven: String Quartet No. 15 & Piano Concerto No. 52020 · Альбом · Peter Toperczer
Релиз Beethoven's Emperor Concerto: Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E Flat, Op. 73 "Emperor" · Symphony
Beethoven's Emperor Concerto: Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E Flat, Op. 73 "Emperor" · Symphony2020 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз Bolero and Pictures at an Exhibition: Ravel's Bolero · Mussorgsky's Pictures at an Exhibition
Bolero and Pictures at an Exhibition: Ravel's Bolero · Mussorgsky's Pictures at an Exhibition2020 · Альбом · Slovenská filharmónia
Релиз The Fantastic Symphony: Berlioz: Fantasitc Symphony (Episode from an Artist's Life)
The Fantastic Symphony: Berlioz: Fantasitc Symphony (Episode from an Artist's Life)2020 · Сингл · Slovenská filharmónia
Релиз The Masterpieces, Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92
The Masterpieces, Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 922020 · Альбом · Libor Pesek
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 18, Op. 31 No. 3 & Piano Concerto No. 5 "Emperor"
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 18, Op. 31 No. 3 & Piano Concerto No. 5 "Emperor"2019 · Альбом · Libor Pesek
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1, 12 & Piano Concerto No. 5
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1, 12 & Piano Concerto No. 52019 · Альбом · Paul Badura-Skoda
Релиз The Masterpieces, Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor"
The Masterpieces, Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor"2019 · Альбом · Libor Pesek
Релиз Classical Mussorgsky 1
Classical Mussorgsky 12017 · Альбом · Zdenek Kosler
Релиз Orange Edition - Tchaikovsky: Italian Capriccio, Op. 45 & String Quartet No. 1, Op. 11
Orange Edition - Tchaikovsky: Italian Capriccio, Op. 45 & String Quartet No. 1, Op. 112017 · Альбом · Slovenská filharmónia

