Информация о правообладателе: Menuetto Classics
Трек · 2010
Egmont Overture - Incidental Music, Op. 84
1 лайк
Другие альбомы артиста
Beethoven: Violin Concerto, Op. 61 (Mono Version)2014 · Сингл · Alfredo Campoli
Schumann: Symphony No. 1 "Spring"1963 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Schumann: Symphony No. 1 "Spring"1963 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Mozart: Symphonies Nos. 40 & 311962 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Beethoven: Symphonie No. 3, Op. 55 "Héroïque"1962 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Haydn & Mozart: Symphonies1961 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Brahms: Symphonie No. 4, Op. 981961 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Mozart: 6 Ouvertures1958 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips
Mozart: Symphonies Nos. 39 & 401958 · Альбом · The London Symphony Orchestra Josef Krips