Информация о правообладателе: Menuetto Classics
Трек · 2010
The Queen's Lace Handkerchief ("Das Spitzentuch der Königin"): Overture
Другие альбомы артиста
Tchaikovsky: Serenade for String Orchestra, Op. 48 by Antal Doráti (2025 Remastered, Vienna 1958)2025 · Сингл · Antal Doráti
Classical Masterpieces - Franz Schubert: String Quartet No. 13 & Symphony No. 22021 · Альбом · Peter Maag
Blue Edition - Mozart: Symphony No. 36 "Linz Symphony" & Piano Concerto No. 8 "Lützow"2021 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Red Edition - Mozart: Symphony No. 36 "Linz Symphony" & Nos. 45-462021 · Альбом · Peter Maag
Rubinstein: Klavierkonzert, Op. 70 - Klavierstücke2021 · Альбом · Антон Григорьевич Рубинштейн
Strauss: Walzer und Polkas, Vol. 22021 · Альбом · Johann Strauss II
Classical Masterpieces - Franz Schubert Symphonies Nos. 1 & 42020 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Red Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Serenade No. 9 "Posthorn Serenade"2020 · Альбом · Martin Galling
Blue Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Vesperae solennes de confessore, K. 3392020 · Альбом · Martin Galling
Weber: Ouvertüren, Vol. 32019 · Альбом · Carl Maria von Weber
Stauss Sohn: Walzer - Polkas - Märsche, Vol. 22019 · Альбом · Johann Strauss II
Eastern Myths & Legends: The Music of Prokofiev, Kodály & Bartók2017 · Альбом · London Symphony Orchestra
Green Edition - Schubert: Symphony No. 4 "Tragische" & Symphony No. 1, D. 822016 · Альбом · Peter Maag
Green Edition - Schubert: Symphony No. 1, D. 82 & Symphony No. 3 D. 2002016 · Альбом · Peter Maag
Green Edition - Schubert: Symphony No. 4 "Tragic" & Symphony No. 2, D. 1252016 · Альбом · Peter Maag
Green Edition - Schubert: Symphony No. 2, D. 125 & Symphony No. 3 D. 2002016 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Blue Edition - Schubert: Symphony No. 8, D. 759 & Symphony No. 3, D. 2002016 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Blue Edition - Schubert: Symphonies Nos. 4 & 52016 · Альбом · Peter Maag
Blue Edition - Schubert: Symphony No. 4 "Tragic" & Symphony No. 8 "Unfinished"2016 · Альбом · Peter Maag
Blue Edition - Schubert: Symphony No. 5, D. 485 & Symphony No. 3, D. 2002016 · Альбом · Peter Maag