Информация о правообладателе: Menuetto Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Early Romantic Piano Concertos
Early Romantic Piano Concertos2023 · Сингл · Slovak National Symphony Orchestra
Релиз Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11
Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 112020 · Альбом · Berlin Symphony Orchestra
Релиз Dvorák: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "New World Symphony" (Digitally Remastered)
Dvorák: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 "New World Symphony" (Digitally Remastered)2013 · Альбом · Berlin Symphony Orchestra
Релиз Dvorak: Symphony No. 9 in E Minor Op. 95/ B. 178 "From The New World"
Dvorak: Symphony No. 9 in E Minor Op. 95/ B. 178 "From The New World"2010 · Альбом · Theodore Bloomfield
Релиз The Nutcracker (Highlights)
The Nutcracker (Highlights)2009 · Альбом · Peter Wohlert
Релиз Chopin:Concierto Nº1 Para Piano Y Orquesta
Chopin:Concierto Nº1 Para Piano Y Orquesta2007 · Альбом · Berlin Symphony Orchestra
Релиз Sibelius: Symphonies nos. 1-7, En Saga, Finlandia & Night Ride and Sunrise
Sibelius: Symphonies nos. 1-7, En Saga, Finlandia & Night Ride and Sunrise1971 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Tchaikovsky's Serenade For Strings
Tchaikovsky's Serenade For Strings1968 · Сингл · Berlin Symphony Orchestra

