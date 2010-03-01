Информация о правообладателе: Rosenklang
Трек · 2010
Puttin' On the Pin-Stripe Suit
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Fantasía por Tanguillos2024 · Сингл · Jong Metropole
Missa Iubileum Aureum: Golden Jubilee Jazz Mass2022 · Альбом · Chris Walden
Kyrie2022 · Сингл · Chris Walden
Electro Swing & Other Things2017 · Альбом · Gregg A. Allen
Electro Swing2013 · Альбом · Sammy Burdson
Beds for Commercials2012 · Альбом · Jerry Burnham
Monster Mutt (Original Motion Picture Soundtrack)2011 · Альбом · Chris Walden
Contemporary Action2011 · Альбом · Rich Samalin
Home of My Heart2005 · Альбом · Chris Walden
Serious Documentaries2003 · Альбом · Dean H. Anderson
On Air, Vol. 11: Promos, News & Shows2003 · Альбом · Easy Dreasy
Suspense & Action2002 · Сингл · Andrea Cardinale
Essential Rhythm Beds2001 · Альбом · Jay Michaels
The Cool Hot Daddies - Neo Swing1999 · Альбом · Hans Ehrlinger
Showbiz Plus1995 · Альбом · Dieter Reith
Big Band Dancing1994 · Альбом · RIAS Big Band Berlin