Информация о правообладателе: Rosenklang
Трек · 2010
Holiday the Nutcracker Ballet Russian Dance Trepak
Другие альбомы артиста
Christmas Time on the Prairies (feat. David Hamilton)2014 · Сингл · Bruce Klassen
Glisten - A Piano Christmas2013 · Альбом · David Hamilton
Noises, Sounds and Sweet Airs: Choral Music of David Hamilton2010 · Альбом · Viva Voce
It's Mr. Dave2009 · Альбом · David Hamilton
'S Wonderful: Solo Piano Renditions Of Classic Gershwin Songs2009 · Альбом · David Hamilton
Gershwin On Piano1997 · Альбом · David Hamilton
Piano Love Songs1995 · Альбом · David Hamilton
Classic Movie Love Songs1994 · Альбом · David Hamilton