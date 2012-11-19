Информация о правообладателе: Golden Grammophon
Трек · 2012
Lasst uns froh und munter sein
Другие альбомы артиста
I wui nur z'ruck zu dir (Hallo Maus)2014 · Сингл · Marianne & Michael
Unser Land - Marianne & Michael2012 · Альбом · Marianne & Michael
Die schönsten Liebeslieder von Marianne & Michael2012 · Альбом · Marianne & Michael
Als wär's das allererste Mal2010 · Сингл · Marianne & Michael
Kufsteiner Lied2010 · Сингл · Marianne & Michael
Der Bua paßt nur d'Lederhosen nei2010 · Сингл · Marianne & Michael
Einer hat immer das Bummerl2009 · Сингл · Marianne & Michael
30 Hits Collection2009 · Альбом · Marianne & Michael
Unser Land2009 · Альбом · Marianne & Michael
Lieder, so schön wie die Heimat2009 · Сингл · Marianne & Michael
Premium Edition2009 · Альбом · Marianne & Michael
Singen und spielen die größten Hits von Slavko Avsenik2009 · Альбом · Marianne & Michael
Volksmusik-Party mit Marianne & Michael2008 · Альбом · Marianne & Michael
Das Beste von Marianne & Michael2007 · Альбом · Marianne & Michael
Marianne & Michael Singen Die Schönsten Advents Und Weihnachtslieder1980 · Альбом · Marianne & Michael