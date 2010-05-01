Информация о правообладателе: Rosenklang
Трек · 2010
Sweet Charlotte A
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Beds for Commercials2012 · Альбом · Jerry Burnham
Romantic Comedy/Animation2011 · Сингл · John Fox
Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental2010 · Альбом · Bobby Black
Best of Country & Western, Vol. 1: Instrumental2009 · Альбом · Bobby Black
American Folk Revival2004 · Альбом · Jerry Burnham
Holiday Entertainment (Traditional Songs for Holiday Celebrations)2001 · Альбом · John Fiddy
Patriotic America2001 · Альбом · Reginald Royal
Acoustic Pictures2001 · Альбом · Randy Hinderling
Surf's Up2001 · Альбом · Scott Roche
Remember the 50s, Vol. 21999 · Альбом · Doug Perkins
Swingin' out West1998 · Альбом · Jerry Burnham
The Art of Slide-Guitar1998 · Альбом · Jerry Burnham
The Art of the Banjo1996 · Альбом · Marty Cutler
Remember the 60's1995 · Альбом · Jerry Burnham
Banjorama1995 · Альбом · Stephen Wade
The Ethnic Sampler, Vol. 41994 · Альбом · Pichit Paiboon
Remember the 50's1993 · Альбом · Raun Burnham
Authentic USA, Vol. 11991 · Альбом · Jerry Burnham