Информация о правообладателе: Intense
Трек · 2009
A Paris
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Vintage Cafè: Le clown2022 · Альбом · Francis lemarque
Quand un soldaat (Remastered)2022 · Альбом · Francis lemarque
Le petit cordonnier (Remastered)2022 · Альбом · Francis lemarque
Marjolaine (Remastered)2022 · Альбом · Francis lemarque
À Paris (Remastered)2022 · Альбом · Francis lemarque
Francis Lemarque - Vintage Sounds2022 · Альбом · Francis lemarque
Remasterd hits2021 · Альбом · Francis lemarque
Francis lemarque - souvenir2021 · Альбом · Francis lemarque
Francis Lemarque Sings - The Masterpieces, Vol. 12021 · Альбом · Francis lemarque
Francis Lemarque Sings - The Masterpieces, Vol. 22021 · Альбом · Francis lemarque
Succès de Paris2020 · Альбом · Francis lemarque
Le Petit Cordonnier2019 · Альбом · Francis lemarque
Le Petit Cordonnier2019 · Альбом · Francis lemarque
Classics by Francis Lemarque2017 · Альбом · Francis lemarque
Le meilleur de Francis Lemarque2017 · Сингл · Francis lemarque
Ecoutez la ballade2016 · Альбом · Francis lemarque
Matilda2015 · Альбом · Francis lemarque
World's Novelty Champions: Francis Lemarque2015 · Альбом · Francis lemarque
Folk Cult: Best Of Francis Lemarque2015 · Альбом · Francis lemarque
Bal Petit Bal2015 · Сингл · Francis lemarque