Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Zizi Jeanmaire

Zizi Jeanmaire

Трек  ·  2009

Paris Je Taime Damour

Zizi Jeanmaire

Исполнитель

Zizi Jeanmaire

Трек Paris Je Taime Damour

#

Название

Альбом

1

Трек Paris Je Taime Damour

Paris Je Taime Damour

Zizi Jeanmaire

Ca c'est Paris

2:30

Информация о правообладателе: Intense

Другие альбомы артиста

Релиз Zizi Jeanmaire 2000
Zizi Jeanmaire 20002020 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les plumes du Music Hall
Les plumes du Music Hall2020 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les Tatouages
Les Tatouages2019 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Je Te Tuerai D'amour
Je Te Tuerai D'amour2019 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les années music-hall : zizi jeanmaire, vol. 2
Les années music-hall : zizi jeanmaire, vol. 22018 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Classics by Zizi Jeanmaire, Vol. 3
Classics by Zizi Jeanmaire, Vol. 32017 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les années music-hall : Zizi Jeanmaire, Vol. 2
Les années music-hall : Zizi Jeanmaire, Vol. 22016 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Toto L'aristo
Toto L'aristo2016 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз La Corde Au Cou
La Corde Au Cou2015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Irma La Douce
Irma La Douce2015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Je Te Tuerai D'amour
Je Te Tuerai D'amour2015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les Tatouages
Les Tatouages2015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Les années music-hall : Zizi Jeanmaire, Vol. 1
Les années music-hall : Zizi Jeanmaire, Vol. 12015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Récital de Zizi Jeanmaire
Récital de Zizi Jeanmaire2015 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз L'intégrale de Zizi Jeanmaire
L'intégrale de Zizi Jeanmaire2014 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз L'essentiel de Zizi Jeanmaire
L'essentiel de Zizi Jeanmaire2014 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз Du film "Folies Bergère"
Du film "Folies Bergère"2014 · Альбом · Zizi Jeanmaire
Релиз La croqueuse de diamant
La croqueuse de diamant2014 · Сингл · Zizi Jeanmaire
Релиз Ca, c'est Paris
Ca, c'est Paris2014 · Сингл · Zizi Jeanmaire
Релиз Paris-Bohême
Paris-Bohême2014 · Сингл · Zizi Jeanmaire

