Jacqueline François - les meilleures chansons

2021 · Альбом · Jacqueline François

At the plaza

2021 · Сингл · Jacqueline François

Je T'aime Encore Plus

2020 · Альбом · Jacqueline François

Cèst Mon Gigolo / Seule Ce Soir

2020 · Сингл · Jacqueline François

Jacqueline Selection

2020 · Альбом · Jacqueline François

All The Best

2020 · Альбом · Jacqueline François

La Vie Mondaine

2019 · Сингл · Jacqueline François

50 succès essentiels, 1950 - 1962

2019 · Альбом · Jacqueline François

Les grandes dames de la chanson française : jacqueline francois, vol. 1

2018 · Альбом · Jacqueline François

Classics by Jacqueline Francois, Vol. 2

2017 · Альбом · Jacqueline François

Les grandes dames de la chanson française : Jacqueline Francois, Vol. 1

2017 · Альбом · Jacqueline François

L'air de Paris

2017 · Альбом · Jacqueline François

Classics by Jacqueline Francois, Vol. 3

2017 · Альбом · Jacqueline François

Classics by Jacqueline Francois, Vol. 1

2017 · Альбом · Jacqueline François

Amor Amor

2016 · Альбом · Jacqueline François

Chanson française

2015 · Альбом · Jacqueline François

Melodie Perdu

2015 · Альбом · Jacqueline François

C'est le printemps

2015 · Сингл · Jacqueline François

Moi je dors près de la Seine

2015 · Сингл · Jacqueline François

Mademoiselle de Paris