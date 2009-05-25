О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dubravka Tomsic

Dubravka Tomsic

Трек  ·  2009

Toccata in D major, BWV 912

Dubravka Tomsic

Исполнитель

Dubravka Tomsic

Трек Toccata in D major, BWV 912

#

Название

Альбом

1

Трек Toccata in D major, BWV 912

Toccata in D major, BWV 912

Dubravka Tomsic

Bach: Masterpieces, Living Motion

11:57

Информация о правообладателе: Living Motion

Другие альбомы артиста

Релиз Songs of Summer: Piano Solo, Vol. 2
Songs of Summer: Piano Solo, Vol. 22022 · Альбом · Lucille Chung
Релиз Ludwig Van Beethoven
Ludwig Van Beethoven2022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Ludwig van Beethoven: Sonata for piano Nos. 20, 21, 22, 23, and 24
Ludwig van Beethoven: Sonata for piano Nos. 20, 21, 22, 23, and 242021 · Альбом · Mikulas Skuta
Релиз Classical Masterpieces - Ludwig van Beethoven: Piano Sonata "Waldstein" & Symphony No. 5
Classical Masterpieces - Ludwig van Beethoven: Piano Sonata "Waldstein" & Symphony No. 52020 · Альбом · Radio Symphony Orchestra Ljubljana
Релиз Classical Masterpieces - Frédéric Chopin: Impromptus Nos. 1-3 & Polonnais Nos. 1-3
Classical Masterpieces - Frédéric Chopin: Impromptus Nos. 1-3 & Polonnais Nos. 1-32020 · Альбом · Peter Schmalfuss
Релиз Classical Masterpieces - Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 & Symphony No. 4
Classical Masterpieces - Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 & Symphony No. 42020 · Альбом · Radio Symphony Orchestra Ljubljana
Релиз Scarlatti: 13 Keyboard Sonatas
Scarlatti: 13 Keyboard Sonatas2020 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Bach 16
Classical Bach 162018 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Bach 13
Classical Bach 132018 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Beethoven 8
Classical Beethoven 82017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Scarlatti 1
Classical Scarlatti 12017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Chopin 3
Classical Chopin 32017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Classical Chopin 1
Classical Chopin 12017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Chopin: Works for Piano
Chopin: Works for Piano2017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Mozart: Works for Piano
Mozart: Works for Piano2017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз A Liszt Recital
A Liszt Recital2017 · Сингл · Dubravka Tomsic
Релиз Beethoven: Piano Sonatas
Beethoven: Piano Sonatas2017 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Schumann: Piano Concerto, Op. 54 - Liszt: Piano Concerto No. 1
Schumann: Piano Concerto, Op. 54 - Liszt: Piano Concerto No. 12016 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Mozart: Piano Concertos 15 & 19
Mozart: Piano Concertos 15 & 192016 · Альбом · Dubravka Tomsic
Релиз Yellow Edition - Beethoven: String Quartet No. 11, Op. 95 & Piano Sonata No. 8 "Pathétique"
Yellow Edition - Beethoven: String Quartet No. 11, Op. 95 & Piano Sonata No. 8 "Pathétique"2016 · Альбом · Dubravka Tomsic

Похожие артисты

Dubravka Tomsic
Артист

Dubravka Tomsic

Noomi Meerbach
Артист

Noomi Meerbach

Hideyuki Hashimoto
Артист

Hideyuki Hashimoto

Móret Labino
Артист

Móret Labino

Tim Linghaus
Артист

Tim Linghaus

Lara di Umbra
Артист

Lara di Umbra

Barry Hudson-Taylor
Артист

Barry Hudson-Taylor

Alexander Motovilov
Артист

Alexander Motovilov

Lenox Martin
Артист

Lenox Martin

Oskar Schuster
Артист

Oskar Schuster

Valentina Lisitsa
Артист

Valentina Lisitsa

Peter Breiner
Артист

Peter Breiner

James Quinn
Артист

James Quinn