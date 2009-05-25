Информация о правообладателе: Living Motion
Трек · 2009
Etude in A flat major, Opus 25,1: Allegro sostenuto
Другие альбомы артиста
Night Of Terrors, Vol.52015 · Сингл · Tatjana Franova
Scriabin: Etude in D-Sharp Minor, Op. 8, No. 12 (Digitally Remastered)2015 · Сингл · Tatjana Franova
Scriabin: Etude in C-Sharp Minor, Op. 2, No. 1 (Digitally Remastered)2015 · Сингл · Tatjana Franova
Rachmaninoff: Études-Tableaux No. 1 in F Minor, Op. 39 (Digitally Remastered)2014 · Сингл · Tatjana Franova
Rachmaninoff: Études-Tableaux No. 8 in G Minor, Op. 33 (Digitally Remastered)2014 · Сингл · Tatjana Franova
Rachmaninoff: Études-Tableaux No. 9 in C-Sharp Minor, Op. 33 (Digitally Remastered)2014 · Сингл · Tatjana Franova
Liszt: Grand Etude de Paganini No. 1 in G Minor, S. 141 (Digitally Remastered)2013 · Сингл · Tatjana Franova
Liszt: Grand Etude de Paganini No. 6 in A Minor, S. 141 (Digitally Remastered)2013 · Сингл · Tatjana Franova
Rachmaninov: Etudes and Symphonic Dances - Ravel: Rhapsody Espanole2013 · Альбом · Symphony Orchestra Of The Moscow Philharmonic Society
Skrjabin: The Poem of Ecstasy etc.. - Strauss Richard: Violin Concerto2013 · Альбом · Московский камерный оркестр