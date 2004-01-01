Le premier Rendez-vous

Danielle Darrieux Intégrale 1931-1951

2023 · Альбом · Danielle Darrieux

Chansons de cinéma de DANIELLE DARRIEUX

2023 · Альбом · Danielle Darrieux

Le monde de la chanson, Vol. 31: Petite fleur!

2022 · Альбом · Danielle Darrieux

Printemps De Paris

2021 · Альбом · Danielle Darrieux

Le Temps Du Muguet

2021 · Альбом · Danielle Darrieux

Danielle darrieux - les meilleures chansons

2021 · Альбом · Danielle Darrieux

Les fleurs sont des mots d'amour

2020 · Альбом · Danielle Darrieux

Les grandes dames de la chanson française : Danielle Darrieux, Vol. 1

2018 · Альбом · Danielle Darrieux

Premier rendez-vous...

2017 · Альбом · Danielle Darrieux

Bonne fête Maman

2015 · Альбом · Danielle Darrieux

La petite marchande d'allumettes, d'après le conte d'Andersen (Mono Version)

2015 · Сингл · Danielle Darrieux

Le Temps Du Muguet

2015 · Альбом · Danielle Darrieux

Monsieur Hans

2015 · Альбом · Danielle Darrieux

Best of Danielle Darieux (Mono Version)

2014 · Альбом · Danielle Darieux

L'étang / Le temps d'aimer (Mono Version)

2014 · Сингл · Danielle Darrieux

Tout au bout de la semaine (Mono Version)

2014 · Сингл · Danielle Darrieux

Les sourires de Paris (Mono Version)

2014 · Альбом · Danielle Darrieux

Garde-moi la dernière danse (Mono Version)

2014 · Сингл · Danielle Darrieux

Paris au mois de septembre (Mono Version)

2014 · Альбом · Danielle Darrieux

Les quatre roses (Mono Version)