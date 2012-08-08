Информация о правообладателе: Applique Music
Трек · 2012
Happening (Original Mix)
Другие альбомы артиста
Ireland: Greater Love Hath No Man2025 · Сингл · John Ireland
新寫的舊歌2018 · Сингл · Jonathan Lee
李宗盛 「既然青春留不住-還是做個大叔好」演唱會巡迴影音紀錄 LIVE2016 · Альбом · Jonathan Lee
Heartache Cure - EP2016 · Альбом · Jonathan Lee
送你一首過年歌2016 · Сингл · Jonathan Lee
Our God Is With Us2014 · Сингл · Jonathan Lee
山丘2013 · Сингл · Jonathan Lee
Overdue2011 · Сингл · Jonathan Lee
李宗盛的理性與感性作品音樂會2007 · Альбом · Jonathan Lee
滾石香港黃金十年-李宗盛精選2003 · Альбом · Jonathan Lee
作品李宗盛1999 · Альбом · Jonathan Lee
李宗盛超重量級大全集1996 · Альбом · Jonathan Lee
不捨1994 · Альбом · Jonathan Lee
我(們)就是這樣1993 · Альбом · Jonathan Lee
希望1993 · Альбом · Jonathan Lee
1984-1989 李宗盛作品集1989 · Альбом · Jonathan Lee
李宗盛作品精選1生命中的精靈1986 · Альбом · Jonathan Lee