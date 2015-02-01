О нас

Taylor Swift

Taylor Swift

Трек  ·  2015

New Romantics (Karaoke Version)

27 лайков

Taylor Swift

Исполнитель

Taylor Swift

Трек New Romantics (Karaoke Version)

#

Название

Альбом

1

Трек New Romantics (Karaoke Version)

New Romantics (Karaoke Version)

Taylor Swift

Taylor Swift Karaoke: 1989

3:47

Информация о правообладателе: Big Machine Records, LLC
Другие альбомы артиста

Релиз I Can Do It With a Broken Heart - Dombresky Remix
I Can Do It With a Broken Heart - Dombresky Remix2024 · Сингл · Taylor Swift
Релиз Fortnight (feat. Post Malone) [BLOND:ISH Remix]
Fortnight (feat. Post Malone) [BLOND:ISH Remix]2024 · Сингл · Taylor Swift
Релиз THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY
THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY2024 · Альбом · Taylor Swift
Релиз THE TORTURED POETS DEPARTMENT
THE TORTURED POETS DEPARTMENT2024 · Альбом · Taylor Swift
Релиз You're Losing Me (From The Vault)
You're Losing Me (From The Vault)2023 · Сингл · Taylor Swift
Релиз 1989 (Taylor's Version)
1989 (Taylor's Version)2023 · Альбом · Taylor Swift
Релиз 1989 (Taylor's Version) [Deluxe]
1989 (Taylor's Version) [Deluxe]2023 · Альбом · Taylor Swift
Релиз The Cruelest Summer
The Cruelest Summer2023 · Сингл · Taylor Swift
Релиз Speak Now (Taylor's Version)
Speak Now (Taylor's Version)2023 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Midnights (The Til Dawn Edition)
Midnights (The Til Dawn Edition)2023 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Lavender Haze (Acoustic Version)
Lavender Haze (Acoustic Version)2023 · Сингл · Taylor Swift
Релиз Lavender Haze (Remixes)
Lavender Haze (Remixes)2023 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Anti-Hero (ILLENIUM Remix)
Anti-Hero (ILLENIUM Remix)2022 · Сингл · Taylor Swift
Релиз Anti-Hero (Remixes)
Anti-Hero (Remixes)2022 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Anti-Hero (feat. Bleachers)
Anti-Hero (feat. Bleachers)2022 · Сингл · Taylor Swift
Релиз Midnights (3am Edition)
Midnights (3am Edition)2022 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Midnights (3am Edition)
Midnights (3am Edition)2022 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Midnights
Midnights2022 · Альбом · Taylor Swift
Релиз Carolina (From The Motion Picture “Where The Crawdads Sing”)
Carolina (From The Motion Picture “Where The Crawdads Sing”)2022 · Сингл · Taylor Swift
Релиз All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)2022 · Сингл · Taylor Swift

