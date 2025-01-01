О нас

,

Steinar Ofsdal

Трек  ·  1979

Lirendreierier

Исполнитель

Трек Lirendreierier

#

Название

Альбом

1

Трек Lirendreierier

Lirendreierier

To i spann

2:04

Информация о правообладателе: Universal Music A/S

Другие альбомы артиста

Релиз Stranda vår
Stranda vår2021 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Vi ska ikke sova
Vi ska ikke sova2015 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Drømmen Om Kaptein Sorte Bill
Drømmen Om Kaptein Sorte Bill2013 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Nomadesongar
Nomadesongar2004 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Himlajord - Lars Klevstrand synger Evert Taube
Himlajord - Lars Klevstrand synger Evert Taube2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Vinternatt
Vinternatt2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Tid å hausta inn
Tid å hausta inn2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Å, Dette Hjartet!
Å, Dette Hjartet!1999 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Så länge hjärtat kan slå...
Så länge hjärtat kan slå...1998 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Her!
Her!1987 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Visions
Visions1983 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Frie hender
Frie hender1981 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз To i spann
To i spann1979 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Høysang
Høysang1978 · Альбом · Guttorm Guttormsen Kvintett
Релиз Riv ned gjerdene!
Riv ned gjerdene!1977 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Twostep og blå ballader
Twostep og blå ballader1974 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Dobbeltportrett
Dobbeltportrett1969 · Альбом · Lars Klevstrand

