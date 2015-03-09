Трек · 2015
.38 Special
11 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: EMI
Текст песни
The fate of a roving gambler
Is waiting down the bloodthirsty highway
The highway is my home, I'm a rambler
And I have to pay the devil every day
Now if I should owe a friend a million dollars
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
One Deep River2024 · Альбом · Mark Knopfler
The Studio Albums 2009 – 20182022 · Альбом · Mark Knopfler
What It Is2021 · Альбом · Mark Knopfler
Cannibals2021 · Сингл · Mark Knopfler
Darling Pretty2021 · Сингл · Mark Knopfler
Down The Road Wherever2018 · Альбом · Mark Knopfler
Down The Road Wherever2018 · Альбом · Mark Knopfler
Back On The Dance Floor2018 · Сингл · Mark Knopfler
Good On You Son2018 · Сингл · Mark Knopfler
Altamira2015 · Альбом · Evelyn Glennie
Tracker2015 · Альбом · Mark Knopfler
Going Home (Theme Of The Local Hero)2014 · Сингл · Mark Knopfler
Privateering2012 · Альбом · Mark Knopfler
Get Lucky2009 · Альбом · Mark Knopfler
Time In The Sun2009 · Сингл · Mark Knopfler
Kill To Get Crimson2007 · Альбом · Mark Knopfler
True Love Will Never Fade2007 · Сингл · Mark Knopfler
Real Live Roadrunning2006 · Альбом · Emmylou Harris
All The Roadrunning2006 · Альбом · Emmylou Harris
This Is Us2006 · Сингл · Mark Knopfler