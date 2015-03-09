О нас

Mark Knopfler

Mark Knopfler

Трек  ·  2015

My Heart Has Never Changed

Mark Knopfler

Исполнитель

Mark Knopfler

Трек My Heart Has Never Changed

Название

Альбом

1

Трек My Heart Has Never Changed

My Heart Has Never Changed

Mark Knopfler

Tracker

3:48

Текст песни

My car's in for a brake job

Be ready in a while

Something about the waitress

Made me think about your smile

I tip her a ten spot

Информация о правообладателе: EMI
